ANSES: jubilados y pensionados recibirán un aumento de haberes en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un primer aumento de los haberes en marzo, según lo establecido en la Ley de Movilidad Jubilatoria. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) también cobrarán con montos actualizados.

El porcentaje de aumento para el tercer mes del año no ha sido definido aún por el organismo previsional dirigido por Fernanda Raverta dado que todavía no se ha publicado el Índice de Salarios de diciembre de 2022, que será informado el 10 de febrero por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Luciana Bilbao, pese a no contar con el indicador oficial, ha adelantado que en marzo podría percibirse un aumento base del 16,8%.

Con el aumento previsto, el monto de la jubilación mínima podría ascender a $58.516,4. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones no contributivas (PNC) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) también podrían incrementarse, con valores de $46.811, 3; $58.516,4 y $11.430,5 respectivamente.

El Cronista informó que, de acuerdo con Bilbao, si el Índice de Salarios de diciembre se ubica por encima del 4,6%, el aumento superaría el 16,8% previsto.

Los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo continuarán percibiendo, en febrero, el bono de refuerzo de hasta $10.000. Este será el último mes en que reciban el monto adicional.

Calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para febrero 2023

Aquellos beneficiarios que reciban hasta $56.194, cobrarán los siguientes días según su número de DNI:

1. Terminados en 0: 8 de febrero

2. Terminados en 1: 9 de febrero

3. Terminados en 2: 10 de febrero

4. Terminados en 3: 13 de febrero

5. Terminados en 4: 14 de febrero

6. Terminados en 5: 15 de febrero

7. Terminados en 6: 15 de febrero

8. Terminados en 7: 16 de febrero

9. Terminados en 8: 16 de febrero

10. Terminados en 9: 17 de febrero

Para aquellas personas que cobren más de $56.194, rige el siguiente calendario según su número de DNI:

1. Terminados en 0 y 1: 22 de febrero

2. Terminados en 2 y 3: 23 de febrero

3. Terminados en 4 y 5: 24 de febrero

4. Terminados en 6 y 7: 27 de febrero

5. Terminados en 8 y 9: 28 de febrero

ACM