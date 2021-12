La Fundación Huésped creó una guía sobre hormonización saludable para personas trans

La Fundación Huesped creó una guía sobre hormonización saludable para personas trans. Esta guía cuenta con información necesaria a saber antes de empezar el tratamiento. Por ejemplo dónde y cómo solicitar las hormonas, los estudios previos que se requieren, los cambios que produce la terapia con andrógenos y con estrógenos, y mucho más.

La terapia hormonal es un derecho, el artículo 11 de la Ley 26.743 de Identidad de Género garantiza que todas las personas que la deseen puedan acceder, sin autorización judicial ni administrativa, sólo firmando un consentimiento informado. Dicho documento puede ser firmado a partir de los 16 años de edad, sin autorización de un mayor de edad.

Para personas de entre 13 y 15 años de edad, el equipo de salud deberá evaluar que el tratamiento no represente un riesgo grave para la vida o salud del individuo. En caso de que no implique riesgos, solo se necesita el consentimiento informado de la persona que quiera empezar el tratamiento. En los casos en que se considere que el tratamiento puede implicar un riesgo, o que no existe suficiente evidencia científica para comprobarlo, se requerirá además del consentimiento, la autorización de una persona adulta.

La guía explica los pasos previos a la obtención de hormonas y los tipos de tratamientos hormonales que existen. También concientiza acerca del efecto que la hormonización produce, es decir en cuánto tiempo un cuerpo puede notar cambios, aún sabiendo que cada cuerpo es diferente y por lo tanto, también los tiempos de transformación.

Es un material muy importante para socializar, que sirve para resolver dudas y tranquilizas a aquellas personas que decidan empezar un tratamiento hormonal. Está disponible para ser descargada en la página web oficial de Fundación Huésped.

MGF