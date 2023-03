Ley de Moratoria Previsional 2023: quiénes pueden jubilarse y qué períodos podrán regularizarse

Este martes, la Cámara de Diputados aprobó una nueva moratoria previsional para aquellos ciudadanos que alcanzaron la edad jubilatoria, pero carecen de los 30 años de aporte correspondientes. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estimó que la medida permitirá que 800.000 personas puedan cancelar su deuda previsional para jubilarse este año, mientras que otras 900.000 podrán identificar anticipadamente los aportes que deben.

“En la Argentina hay un gravísimo problema de informalidad laboral, con lo cual, pretender decir que algunos no quisieron aportar es una barbaridad y más cuando se ve que la mayoría son mujeres que han trabajado en casas particulares y, por eso, no hay razón para que la sociedad no se haga cargo de esta situación”, aseguró Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto. El dirigente peronista también señaló que el 65% de los jubilados de Argentina accedieron a los haberes gracias a una moratoria, lo que permitió que el 95% de las personas con la edad correspondiente estén jubiladas.

Actualmente están vigentes dos moratorias, según indica la página web del gobierno nacional: la Ley 24.476 que cubre el período 01/01/1955 al 30/09/1993 y la Ley 26.970, disponible únicamente para mujeres de entre 60 y 65 años, que cubre el periodo 01/01/1955 al 31/12/2003. La nueva ley de moratoria todavía no ha sido promulgada por el presidente y, hasta entonces, no se podrán iniciar los trámites de inscripción.

Quiénes podrán regularizar la deuda previsional

La nueva ley de moratoria previsional prevé la regularización de la deuda para mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más que carecen de 30 años de aporte. En este caso, el artículo 3 de la normativa habilita la regularización de los períodos faltantes anteriores a diciembre de 2008, inclusive. La cancelación de esta deuda se podrá hacer en cuotas mensuales calculadas adhiriendo a la Unidad de Pago de Deuda Previsional (UPDP), la cual regirá por dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley. El monto a pagar en cada mes equivale al 29% de la remuneración mínima imponible.

La moratoria también estará disponible para mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años que saben de manera anticipada que no contarán con los 30 años de aporte al momento de jubilarse. En este caso, se podrán cancelar deudas de períodos anteriores al 31 de marzo de 2012.

ACM con información de Télam