Qué es el RIGI: punto por punto, las claves para entender el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

Actualmente en el Senado se está discutiendo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones o más conocido en los pasillos como “Sr. RIGI”. En el proyecto Ley Bases que envió Javier Milei al Congreso, y que cuenta con media sanción en Diputados, este capítulo ofrece un marco legal de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios con el objetivo del oficialismo de atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares y generar un ambiente de seguridad jurídica que fomente la llegada de capital extranjero y nacional. Es fuertemente cuestionado en la discusión de comisiones en el Senado.

Beneficios del RIGI

El Régimen ofrece un conjunto de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para que las grandes inversiones encuentren en Argentina un destino atractivo:

1. Beneficios impositivos:

Impuesto a las Ganancias:

- Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU).

- Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura.

- Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años.

Impuesto al Valor Agregado (IVA):

- Devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses.

- Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros.

Otros impuestos:

- Computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.

2. Beneficios aduaneros:

- Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos.

- Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.

3. Beneficios cambiarios:

- Libre disponibilidad de divisas para exportaciones:

- 20% el primer año.

- 40% el segundo año.

- 100% a partir del tercer año.

- Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.

4. Estabilidad normativa:

- Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años.

- Garantía de no afectación por normativas más gravosas.

Requisitos para adherirse al RIGI

Para aplicar al régimen, los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos:

A. Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU):

Sociedades Anónimas (incluidas unipersonales) y Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Sucursales de sociedades extranjeras.

Uniones transitorias de empresas.

B. Monto de Inversión Mínima:

Proyectos con una inversión superior a 200 millones de dólares.

C. Sectores incluidos:

Agroindustria, Infraestructura, Forestal, Minería, Gas y Petróleo, Energía y Tecnología.

D. Detalle del plan de inversión:

Cronograma estimado de inversión.

Empleo directo e indirecto estimado.

Balance comercial y de flujos de divisas proyectado para cinco años.

Críticas y polémicas en torno al RIGI

A pesar de los incentivos ofrecidos, el régimen ha suscitado críticas y controversias entre algunos sectores:

Competencia desleal

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) advierte que los beneficios pueden generar competencia desleal con la industria local, al permitir importaciones sin aranceles.

Otros sectores opositores argumentan que el techo de inversión mínimo de 200 millones de dólares deja fuera a las Pymes, que generan la mayor cantidad de empleo en el país.

Invalidez de normativas preexistentes

El artículo 162 de la Ley Bases anularía cualquier normativa previa que limite los beneficios del RIGI, lo que podría vulnerar la autonomía de provincias y municipios, según abogados constitucionalistas.

Reclaman falta de desarrollo de proveedores locales

Los críticos señalan que el régimen no incluye ítems para priorizar el desarrollo de proveedores locales ni especifica sectores a impulsar.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) propone un marco legal “sólido” para atraer inversiones de gran envergadura a Argentina, con la intención de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. No obstante, será fundamental abordar las preocupaciones planteadas por diversos sectores para que el régimen sea efectivo e inclusivo.

¿Qué pasó en Diputados?

En una sesión maratónica que ya superó las 24 horas, la Cámara de Diputados aprobó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) en la votación en particular.

El Título 7 del RIGI tiene varios capítulos. El primero en ser aprobado fue el que dispone la “creación de ese régimen y el ámbito de aplicación”, con 134 votos positivos, 109 rechazos y seis abstenciones.

El capítulo 2 de “plazos y sujetos” recibió 136 afirmativos, 109 negativos y cinco abstenciones, mientras que el capítulo 3 sobre “Requisitos” cosechó 136 votos a favor, 110 rechazos y cinco abstenciones.

El capítulo cuarto sobre “incentivos tributarios y aduaneros” finalizó con 134 votos positivos, 11 negativos y cinco abstenciones, en tanto que el capítulo quinto sobre “incentivos cambiarios” totalizó 134 afirmativos, 107 negativos y cinco abstenciones.

Ahora la pelea de fondo por la aprobación de ley está en el Senado, donde el kirchnerismo dice contar con al menos 33 votos y necesitaría 4 para bloquear la norma. Por otra parte, el gobierno negociar con los gobernadores para revisar puntos y generar consenso. Si hay cambios, debería volver a diputados.

El capítulo sexto sobre “Estabilidad” dejó 132 votos a favor, 11 en contra y cinco abstenciones, mientras que el capítulo séptimo sobre “Terminación” tuvo 136 votos positivos, 110 negativos y seis abstenciones.

El capítulo 8 sobre “Inversiones” recibió 136 apoyos, 110 rechazos y cuatro abstenciones, mientras el capítulo 9 sobre “autoridad de aplicación” tuvo votos 137 positivos, 110 negativos y cinco abstenciones.

El siguiente capítulo sobre “Jurisdicción y arbitraje” plasmó un resultado de 135 votos a favor, 112 en contra y cuatro abstenciones, en tanto que el capítulo 10 tuvo 136 afirmativos, 11 negativos y cinco abstenciones, y el capítulo 12 recibió 136 apoyos, 111 rechazos y cinco abstenciones.

Cuestionamientos en el Senado

El Senado de la Nación inició este martes el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal en el plenario de comisiones con un clima de tensión por las maniobras kirchneristas para obturar el recorrido de los proyectos e incertidumbre por la celeridad que urge al oficialismo por conseguir el dictamen el próximo jueves -hoy lejano- que le permita desembarcar en el recinto senatorial una semana más tarde, el 16, a pocos días del Pacto de Mayo.

Tras las exposiciones del ministro del interior, Guillermo Francos, José Rolandi (vicejefe de Gabinete) y María Ibarzábal Murphy (secretaria de Planeamiento Estratégico), una de las voces más sólidas a la hora de responder por parte del oficialismo, Maximiliano Abdala (UCR), abrió la ronda de preguntas, acción que acapara la mayor parte del encuentro y que se extendió hasta casi las 19.30.

El capítulo dedicado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue foco de críticas e interrogantes transversales de senadores de todos los bloques.

Con el RIGI, La Libertad Avanza se propone habilitar un programa de beneficios a inversiones mayores a los 200 millones de dólares para acelerar la toma de decisiones de inversión brindando un marco de seguridad jurídica. El radical Martín Lousteau (CABA) fue uno de los más rigurosos a la hora de posar la lupa sobre el RIGI puntualizando en cuestiones técnicas arancelarias.

A su cuestionamiento se plegó Guadalupe Tagliaferri (CABA), del PRO, y la kirchnerista Fernández Sagasti, quizás, la más pirotécnica contra el régimen que tuvo la luz de Diputados. La mendocina dejó entrever que el capítulo habría “salido de una oficina oscura” de la ciudad de Buenos Aires. En esa línea, afirmó que quien lo redactó no sabe de “federalismo”.

Un senador de JxC, en contra del RIGI

El senador radical por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, adelantó que votará a favor de la Ley de Bases en general, pero al mismo tiempo señaló que se opondrá a la eliminación del régimen de promoción que beneficia a su provincia y reclamará cambios en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

También se pronunció en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas porque la consideró esencial para la conectividad del distrito austral.

Blanco pertenece al bloque de Juntos por el Cambio en el Senado y su definición ante la Ley de Bases despeja algunos interrogantes sobre cómo iba a comportarse al momento de la votación.

En declaraciones a Esta Mañana, el programa que conduce Marcelo Longobardi por Radio Rivadavia, el fueguino precisó que votará a favor de la ley en general “porque el Gobierno necesita la herramienta”, pero que se opondrá en particular en algunos capítulos.

Acerca del capítulo del impuesto a las Ganancias, evitó pronunciarse y reconoció que hay conversaciones con sus colegas patagónicos pero aclaró que aún no hay una posición unificada sobre este tema.

El senador fueguino conjeturó que en virtud de la discusión que se está dando en la Cámara Alta, la Ley de Bases será aprobada pero con cambios y deberá volver a ser tratada en Diputados.

“El Artículo 111 de sub regímenes de promoción, aunque no tiene nombre y apellido es un artículo dirigido a Tierra del Fuego. Hay muchas opiniones por desconocimiento. Me voy a oponer y voy a trabajar para que sea rechazado”, afirmó Blanco.

Sobre el RIGI sostuvo que “es necesario hacerle modificaciones porque hay avance sobre facultades y derechos provinciales. Además hay errores de redacción, que después pueden ser interpretados de forma incorrecta”.

En referencia a la privatización de Aerolíneas Argentinas sostuvo que para su provincia es esencial porque es “aerodependiente y cuando fue privatizada hubo problemas de conectividad”.

“El servicio de Aerolíneas, más allá de la restructuración que hay que hacer, debe mantenerse en manos del Estado”, concluyó.

