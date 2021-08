Cuáles son los protocolos y aforos vigentes para espacios públicos y lugares de reunión

Desde el pasado 17 de julio, considerando diversas variables epidemiológicas, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire anunció cambios en los protocolos vigentes para el desarrollo de las distintas actividades que ofrece la ciudad.

Cines

No sólo se autorizó la reapertura de aquellas salas de cine que cumplan los requerimientos establecidos en el protocolo aprobado, sino que también se habilitaron los rodajes de ficciones para cine, televisión y plataformas audiovisuales.

Se redactó un protocolo para trabajadores y trabajadoras, proveedores y público asistente en general de todos aquellos establecimientos habilitados. El protocolo exige ciertas prácticas generales, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, entre otras recomendaciones, como no tocarse la cara. A su vez, cuenta con una organización de la grilla de los horarios de películas, con el fin de reducir la congestión de gente dentro del establecimiento.

El coeficiente de ocupación el aforo es de un máximo del 30% en relación a la capacidad máxima habilitada. En ningún caso la cantidad de público puede ser superior a 300 personas en simultáneo por sala. La distancia entre butacas ocupadas debe ser de 1,5 metros como mínimo. La ocupación de butacas contiguas por grupos de convivientes no puede ser superior a seis personas.

El Candy Bar puede estar abierto. Las ventanas y puertas de la sala del cine debe estar abierta al menos diez minutos entre función y función y los anteojos 3D son desinfectados antes de entregarlos al espectador.

Teatros

Se recomienda que los tickets de acceso, sean pagos o gratuitos, se compren por internet. Al ingresar se le debe tomar la fiebre al espectador, que tiene que firmar una declaración jurada en la que certifica no presentar síntomas compatibles con los del COVID-19.

Las obras pueden realizarse en anfiteatros públicos, parques y plazas y calles y avenidas que no tengan de manera simultánea habilitado otro uso y que cuenten con 1.000 m2 de espacio al aire libre para el evento. También se permiten en teatros privados con el cumplimiento de los protocolos correspondientes.

El tope de público es de 2500 personas. Para los lugares cerrados el coeficiente de ocupación del aforo permitido es de un máximo del 70%, para aquellos con capacidad máxima habilitada de entre 2001 y 3000 personas de un máximo del 40%; entre 3001 y 4000 personas de un máximo del 30%, mientras que para el caso de establecimientos que posean una capacidad máxima habilitada superior a 4000 personas, el coeficiente de ocupación del aforo permitido es de un máximo del 20%. en relación a la capacidad máxima habilitada.

En el caso en que la actividad se realice al aire libre, puede desarrollarse con un factor de ocupación de 1 persona cada 4 m2. El tope para el caso de eventos al aire libre por dentro de la línea oficial de edificación es de 2500 personas, mientras que para eventos al aire libre por fuera de la línea oficial de edificación es de 1500 personas.

Si cuenta con butacas, se debe dejar una vacía entre medio de dos personas, a menos que sean convivientes que se permite hasta 6 convivientes contiguos. Si el teatro no cuenta con butacas, el espacio del "campo" debe estar delimitado y señalizado para la distribución y distanciamiento de las personas.

Casinos

Además de tomar la temperatura previo a ingresar y el uso obligatorio del tapabocas dentro del establecimiento, se estableció un máximo de personas del 50 % como capacidad máxima y por ende, el layout de las máquinas deberá tener correlación con las butacas. A su vez, se quitaron los sillones, sillas, banquetas y todo tipo de elementos que permitan un descanso del apostador.

Las salas de bingo tradicional, mientras dure la Emergencia Sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, quedan suspendidas las actividades debido a la metodología de juego que desarrollan.

Shoppings

El protocolo de los centros comerciales menciona que entre los clientes, concurrentes y proveedores debe haber una persona cada 8 m2. Esto significa que en el Abasto, por ejemplo, pueden haber 15.000 personas; en el Alto Palermo, arededor de 8.000. A su vez se dispuso ciertas puertas para el acceso y otras para las salidas. El tiempo de permanencia por parte de los consumidores y/o concurrentes y/o proveedores y/o usuarios nunca podrá ser superior a los 90 minutos.

Restaurantes

Los establecimientos gastronómicos pueden atender tanto dentro como fuera. Pueden estar abiertos hasta las 00hs. Dentro de los salones el aforo es de hasta el 50% de la capacidad máxima. la cantidad máxima de personas por mesa va a ser de 6 para mesas en interiores y de 8 para mesas afuera. El servicio de Delivery y Take Away tiene que realizarse con las pautas de higiene correspondientes, asegurándose de que los productos entregados estén perfectamente cerrados y en condiciones.

Gimnasios

Desde el martes 27 de julio aumentó la capacidad máxima en los espacios cerrados destinados a la actividad física y deportiva. El aforo ahora es del 50% en gimnasios, clubes de barrio, estudios de danza y polideportivos. Se permitieron los deportes de contacto y las actividades al aire libre no tienen límite de participantes. Para asistir se debe sacar un turno previo. La permanencia en las instalaciones será acotada, con el objetivo de que el personal de limpieza pueda desinfectar los equipos y el espacio.

Piletas

En los natatorios, tanto públicos como privados, también se debe presentar una declaración jurada al ingresar afirmando no poseer ningún síntoma, ni haber tenido contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19. Se permite una persona cada cuatro metros cuadrados, con un 50% de la capacidad máxima de la pileta. Los espacios tienen que estar ventilados, ya sea de forma natural o mediante un sistema de aire acondicionado con 100% de toma de aire del exterior. El agua de las piletas debe estar a temperatura ambiente —para que no se produzca condensación— y el uso de tapabocas es obligatorio cuando no se esté nadando. A su vez, se debe hacer un uso acotado de los vestuarios y sanitarios, evitando en todo momento la superposición y aglomeración de personas dentro y fuera de las instalaciones

MGF