Un total 38 conductores dieron positivo en los test de alcoholemia en los 4.204 controles que dispuso la ciudad de Buenos Aires (CABA) hasta este domingo al mediodía por los festejos de Navidad, y como sanción los infractores no podrán manejar por un mínimo de dos meses, informó la Secretaría de Transporte y Obras Públicas.

“Este año duplicamos la cantidad de puestos de control durante las fiestas en distintos puntos rotativos de la Ciudad para cuidar a los vecinos y vecinas. Son 38 las personas que resultaron positivas en alcoholemia y no podrán volver a manejar por un mínimo de dos meses”, precisó en un comunicado Manuela López Menéndez, secretaria de Transporte y Obras Públicas de CABA. “Es necesario entender y transmitir que el alcohol y el volante no son compatibles: si vas a manejar no tomes”, resaltó. Desde Transporte confirmaron que se mantuvo el porcentaje de positivos del año pasado que se ubicó en el 0,90%.

Unos 10 conductores resultaron con dosaje mayor a 1 g/l, que confiere una inhabilitación de 4 meses a 2 años; y 28 con dosaje 0,5 g/l y 0.99 g/l, que equivale a una inhabilitación entre 2 y 4 meses. El dosaje más elevado fue de 2,35 g/l de alcohol en sangre mientras que de los 23 controles de estupefacientes que hubo unos 4 dieron positivo.

Uno de cada cinco siniestros fatales registrados en CABA están relacionados con el consumo de alcohol, precisaron.

En 2022 se realizaron un total de 331.986 controles, lo que significó un crecimiento de 12% con respecto al año anterior. En este año registraron 5.155 positivos en lo que va del año, lo que representa el 1,5% del total de controles, es decir, 15 positivos de alcoholemia por día.

Además unas 4.774 licencias inhabilitadas desde la nueva ley, que entró en vigor en febrero de este año y establece nuevas penalidades que fueron aprobadas en el marco del Proyecto Integral de Convivencia Vial y se inhabilita a las personas que den positivo en un control de alcoholemia.

Todos los conductores que dan positivo son inhabilitados por un mínimo de dos meses y su situación varía según el dosaje arrojado.

Desde febrero hasta el mes de noviembre se brindaron en total 112 talleres y se capacitó a 3.095 personas que fueron inhabilitadas por alcoholemia positiva.

El taller de seguridad vial tiene como objetivo que los participantes reflexionen sobre la importancia de promover conductas respetuosas y responsables en materia de tránsito para prevenir situaciones de riesgo y evitar víctimas.

Desde 2016 a noviembre de 2022, en tanto, los controles de alcoholemia se incrementaron 177% (de 119.772 a 331.986) mientras que la cantidad de positivos disminuyó de 3,3% a 1,5%.

MB con información de agencia de noticias Télam