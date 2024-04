A los 76 años murió O.J. Simpson, estrella de futbol americano y acusado de matar a su exmujer

O.J. Simpson, murió este jueves a los 76 años, a causa de cáncer. Ex estrella del futbol americano, su imagen quedó corroída por la acusación de haber matado a su ex esposa Nicole Brown en 1994, crimen por que fue juzgado y absuelto al año siguiente en lo que fue denominado “el juicio del siglo”.

“El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer”, escribió en la cuenta de X del deportista su familia

Orenthal James Simpson, tal su nombre completo, fue una de las figuras de la National Football League (NFL), pero su fama continuó fuera del campo de juego, con algunas incursiones como actor y presentador de televisión.

Sin embargo, esa fama quedó disuelta cuando fue acusado de asesinar a su ex mujer y su amigo Ronald Goldman. Por la envergadura de su figura, el proceso judicial fue denominado con el “juicio del siglo”. Los detalles del caso derivaron en una miniserie de Netflix llamada The People Vs. O.J. Simpson. Tan impactante como el juicio fue la persecución que realizó la policía de Los Angeles para atraparlo. Durante varias horas el futbolista fue filmado por los canales de televisión manejando su camioneta y seguido por varios patrulleros hasta que finalmente decidió entregarse.

