Alberto Fernández indicó que San Martín "miraba al país igual que nosotros"

Alberto Fernández encabezó el acto el acto por el 171º aniversario de la muerte de San Martín en el partido bonaerense que lleva su nombre donde, en su discurso, defendió la gestión del gobierno nacional, habló de mantener la unidad y apuntó contra la oposición.

Alberto Fernández sobre la cena en Olivos durante la cuarentena: "El único responsable soy yo, me hago cargo"

Saber más

Mediante afirmaciones hipotéticas y contrafácticas de cómo pensaría San Martín hoy, Fernández destacó su gobierno y criticó la gestión que tuvo Juntos por el Cambio .“San Martín miraba el país igual que nosotros, creyendo en la unidad latinoamericana y en el esfuerzo conjunto. Hubiera sido parte de esas vacunadoras que llevan tranquilidad a los argentinos. Habría estado peleando al lado de los más pobres y necesitados como lo estuvo Vicky (Tolosa Paz) en su pelea contra el hambre, con la tarjeta alimentar, llevando auxilio a quienes la pandemia dejaba sin opciones”, fueron sus primeras palabras. .

Y agregó: “Hubiera estado con nosotros diciéndole a los argentinos ‘seamos libres, no lo manden a Alberto a arreglar cualquier cosa con el Fondo (FMI), déjenlo que negocie con dignidad, para que Argentina sea libre’. Seamos libres, lo demás no importa nada. Y estemos unidos porque unidos somos invencibles”.

Asimismo, el primer mandatario hizo referencia a su idea de que las figuras vuelvan a los billetes que fueron reemplazadas en la gestión anterior por animales: “San Martín quedate tranquilo que muy pronto va a estar en nuestros billetes. Y a San Martín lo van a acompañar en otros billetes Belgrano, Güemes, Juana Azurduy, hombres y mujeres que dieron todo para que la Argentina viva”.

Al final de su discurso, hizo referencia a la unidad como lo único que los haría "invencibles": “Cuando San Martín se fue joven con 45 años a Europa y no quiso volver a la guerra que unitarios y federales estaban proponiendo, porque no quería usar su espada para herir a un argentino, también nos dio otra muestra de lo que era posible hacerse en unidad”. Y recordó una carta que San Martín le envió a Estanislao López en la que decía “lo único que importa es que estemos unidos, porque unidos somos invencibles”.

“San Martín es un modelo que deberíamos seguir porque es un ejemplo de lucha de entrega, de dedicación, en la lucha y en la paz. Porque cuando llegó la paz después de la victoria en Perú no quiso disfrutar de ninguna buena posición. Ese espíritu yo lo he visto vigente en este tiempo tan horrible que nos tocó gobernar. Y lo vi con los hombres del Ejército, de las Fuerzas Armadas, cómo se dedicaron en los momentos más difíciles para apoyar a los argentinos para enfrentar a un enemigo invisible que no se combatía a balazos pero contra el que quien ponía la cara tenía el riesgo de sufrir el infortunio del contagio. Mi eterna gratitud hacia ellos por lo que hicieron en esa gesta”, expresó Fernández.

A 171 años de su fallecimiento, recordamos al Gral. San Martín con amor, respeto y admiración por su lucha en pos de la independencia y la unidad latinoamericana.



Su espíritu vive en quienes han hecho frente a la pandemia. Como dijo nuestro héroe, “unidos somos invencibles”. pic.twitter.com/qqd9qFyUTt — Alberto Fernández (@alferdez) 17 de agosto de 2021

El mandatario estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Defensa, Jorge Taiana, y de Cultura, Tristán Bauer; el secretario general de la Presidencia, Jorge Vitobello; el intendente del Partido de San Martín, Fernando Moreira, y las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof señaló que “San Martín entendió que la suerte de Argentina está atada a los pueblos hermanos de Latinoamérica”.

Kicillof destacó también el “gran trabajo” que hizo el Presidente “por recobrar ese espíritu de hermandad entre los pueblos latinoamericanos” y resaltó a San Martín como “un ejemplo de la unidad que tenemos que buscar, y en medio de la pandemia los que cavan las grietas tienen que recordar que de los grandes problemas salimos entre todos y todas”.

Además, durante el homenaje dirigió unas palabras la licenciada en Enfermería, Ivana Peñaloza Azcurra, que forma parte de la campaña de inmunización contra el Covid-19 que despliega el Gobierno nacional. “Es un gran orgullo ser parte de este operativo que nos regala un montón de alegrías. Estamos haciendo historia. Y en los vacunatorios se vive un cariño inmenso”, relató.

AB