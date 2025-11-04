eldiario.es
La ANMAT prohíbe suplementos dietarios por irregularidades y falsos rotulados: cuáles son

  • Se trata de varios suplementos dietarios de la firma Grupo Bio Fit SRL, ubicada en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe. La medida fue adoptada tras una notificación de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), que detectó la falta de habilitación municipal, carencia de Director Técnico y ausencia de documentación respaldatoria sobre la trazabilidad de los productos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y plataformas de venta online de varios suplementos dietarios de la firma Grupo Bio Fit SRL, ubicada en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, debido a severas irregularidades y falsificación de rótulos.

La medida fue adoptada tras una notificación de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), que detectó la falta de habilitación municipal, carencia de Director Técnico y ausencia de documentación respaldatoria sobre la trazabilidad de los productos. Los procedimientos incluyeron la intervención de múltiples lotes y muestras, con rotulación “no conforme” por registros nacionales vencidos y uso de un número de establecimiento (RNE) dado de baja.

Entre los productos prohibidos figuran suplementos a base de cúrcuma, spirulina, magnesio, hierro, cartílago de tiburón, café verde, ajo en polvo, centella asiática, valeriana y otros, todos comercializados bajo registros vencidos y falsa denominación de la empresa. Algunos de estos productos fueron también sujetos a decomiso y orden de retiro nacional, con recategorización de riesgo y aplicación de multas a la empresa.

La disposición establece la prohibición de comercialización, tenencia, transporte y exposición de los productos involucrados en cualquier jurisdicción del país, considerando que son apócrifos y representan un peligro para la salud pública.

Se instruyó a las autoridades sanitarias de todo el país a garantizar el cumplimiento de la medida. La ANMAT advirtió además que corresponde impedir la circulación de todos los productos identificados con el RNE y RNPA involucrados, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, y comunicó la decisión a las instancias sanitarias y de control para su debida intervención.

La lista completa

  • Suplemento Dietario a Base de Cúrcuma, Pimienta Negra y Tiamina (b1) en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119076
  • Suplemento Dietario a Base de Spirulina, Guaraná, Yerba Mate y Vitaminas en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA N° 21-119096
  • Suplemento Dietario de Magnesio, Calcio y Vitamina D3 en comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA N° 21-118975
  • Suplemento Dietario a Base de Citrato de Magnesio, vitamina B3 y óxido de magnesio en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120729
  • Suplemento Dietario a Base de Hierro, Spirulina, Chlorella, Lapacho, Vitamina B2, B6, B12, Ácido Fólico y Zinc en comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120556
  • Suplemento Dietario a Base de Cartílago de Tiburón, vitamina D3 en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119074
  • Suplemento Dietario a Base de Café Verde, L-carnitina y Vitamina B6 en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119094
  • Suplemento Dietario Colágeno Hidrolizado más vitamina E en comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-121060
  • Suplemento Dietario a Base de Fucus, Espirulina, Carnitina en comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119734
  • Suplemento Dietario a Base de Ajo en Polvo más Vitamina C en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119075
  • Suplemento Dietario a Base de Creatina Monohidrato más vitamina B6 en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119307
  • Suplemento Dietario a Base de Alcachofa, Carqueja, Jengibre y Vitaminas B3 y B6 en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119088
  • Suplemento Dietario a Base de Spirulina más vitamina B12 en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119095
  • Suplemento Dietario a Base de Aceite de Pescado Refinado en Cápsulas RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-128392
  • Suplemento Dietario a Base de Centella Asiática, Gingko Biloba y Vitamina C RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119453
  • Suplemento Dietario a Base de Ginkgo Biloba (e.s), Lecitina de Soja, Aminoácidos y Vitaminas RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120976
  • Suplemento Dietario a Base de Valeriana, Lavanda, Pasionaria y Avena con Vitamina B1 RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119673
  • Suplemento Dietario a Base de Ortiga, Arándanos y Cromo en comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119089“

Con información de NA.

