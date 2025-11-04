La ANMAT prohíbe suplementos dietarios por irregularidades y falsos rotulados: cuáles son

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y plataformas de venta online de varios suplementos dietarios de la firma Grupo Bio Fit SRL, ubicada en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, debido a severas irregularidades y falsificación de rótulos.

La medida fue adoptada tras una notificación de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), que detectó la falta de habilitación municipal, carencia de Director Técnico y ausencia de documentación respaldatoria sobre la trazabilidad de los productos. Los procedimientos incluyeron la intervención de múltiples lotes y muestras, con rotulación “no conforme” por registros nacionales vencidos y uso de un número de establecimiento (RNE) dado de baja.

Entre los productos prohibidos figuran suplementos a base de cúrcuma, spirulina, magnesio, hierro, cartílago de tiburón, café verde, ajo en polvo, centella asiática, valeriana y otros, todos comercializados bajo registros vencidos y falsa denominación de la empresa. Algunos de estos productos fueron también sujetos a decomiso y orden de retiro nacional, con recategorización de riesgo y aplicación de multas a la empresa.

La disposición establece la prohibición de comercialización, tenencia, transporte y exposición de los productos involucrados en cualquier jurisdicción del país, considerando que son apócrifos y representan un peligro para la salud pública.

Se instruyó a las autoridades sanitarias de todo el país a garantizar el cumplimiento de la medida. La ANMAT advirtió además que corresponde impedir la circulación de todos los productos identificados con el RNE y RNPA involucrados, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, y comunicó la decisión a las instancias sanitarias y de control para su debida intervención.

La lista completa

Suplemento Dietario a Base de Cúrcuma, Pimienta Negra y Tiamina (b1) en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119076

RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119076 Suplemento Dietario a Base de Spirulina, Guaraná, Yerba Mate y Vitaminas en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA N° 21-119096

RNE Nº 21-114776, RNPA N° 21-119096 Suplemento Dietario de Magnesio, Calcio y Vitamina D3 en comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA N° 21-118975

RNE Nº 21-114776, RNPA N° 21-118975 Suplemento Dietario a Base de Citrato de Magnesio, vitamina B3 y óxido de magnesio en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120729

RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120729 Suplemento Dietario a Base de Hierro, Spirulina, Chlorella, Lapacho, Vitamina B2, B6, B12, Ácido Fólico y Zinc en comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120556

RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120556 Suplemento Dietario a Base de Cartílago de Tiburón, vitamina D3 en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119074

RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119074 Suplemento Dietario a Base de Café Verde, L-carnitina y Vitamina B6 en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119094

RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119094 Suplemento Dietario Colágeno Hidrolizado más vitamina E en comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-121060

RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-121060 Suplemento Dietario a Base de Fucus, Espirulina, Carnitina en comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119734

RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119734 Suplemento Dietario a Base de Ajo en Polvo más Vitamina C en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119075

RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119075 Suplemento Dietario a Base de Creatina Monohidrato más vitamina B6 en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119307

RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119307 Suplemento Dietario a Base de Alcachofa, Carqueja, Jengibre y Vitaminas B3 y B6 en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119088

RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119088 Suplemento Dietario a Base de Spirulina más vitamina B12 en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119095

RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119095 Suplemento Dietario a Base de Aceite de Pescado Refinado en Cápsulas RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-128392

RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-128392 Suplemento Dietario a Base de Centella Asiática, Gingko Biloba y Vitamina C RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119453

RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119453 Suplemento Dietario a Base de Ginkgo Biloba (e.s), Lecitina de Soja, Aminoácidos y Vitaminas RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120976

RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120976 Suplemento Dietario a Base de Valeriana, Lavanda, Pasionaria y Avena con Vitamina B1 RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119673

RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119673 Suplemento Dietario a Base de Ortiga, Arándanos y Cromo en comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119089“

Con información de NA.

IG