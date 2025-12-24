Por qué se llama “Nochebuena” al 24 de diciembre

Todos los 24 de diciembre las familias se reúnen para conmemorar una de las fechas emblemáticas del calendario católico: la Navidad.

Este día se suelen intercambiar regalos y se arma una cena especial que reúne a la familia. Esta tradición la disfrutan, sobre todo, los más pequeños quienes esperan la llegada de Papá Noel o Santa Claus.

Cuál es la diferencia entre Navidad y Nochebuena

Según los parámetros religiosos el 24 de diciembre se denomina víspera de Navidad o Nochebuena. Esto se debe a que tradicionalmente se cree que Jesús vino al mundo entre la medianoche y la madrugada de ese día.

Por la previa al nacimiento de Jesús se denomina a la noche del 24 de diciembre Nochebuena, ya que es especial y augura buenos acontecimientos.

En la biblia no se especifica acerca de la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Sin embargo, desde el año 380 se celebran las misas por este nacimiento tan esperado.

Nochebuena y Papá Noel

Esta jornada también está indudablemente asociada a la figura de Papá Noel ya que se sabe que esa noche vuela desde el Ártico hacia todos los hogares del mundo para dejar regalos.

Otra hipótesis alejada de la religión es que la Nochebuena se refiere a las reuniones paganas, especialmente, a la Fiesta de las Saturnales que se realizaban en honor al Dios Saturno. Allí los asistentes concretaban un gran banquete e intercambiaban regalos.

El cambio de la Nochebuena con el correr de los años

En el siglo XVI se llevaban a cabo dos misas de Nochebuena, una llamada de Aguinaldo, por la mañana; y la misa de gallo, a la medianoche. Las dos eran para honrar a Jesús.

Actualmente sólo se celebra la misa de gallo en la que los fieles se juntan para celebrar el nacimiento.

En el pasado se solían reunir en posadas para pasar tanto las familias como los vecinos la Nochebuena. Con el paso del tiempo la celebración sólo quedó para la familias, quienes realizan cenas puertas adentro de cada hogar.

La tradición de los regalos en Nochebuena y Navidad

Una de las creencias sobre los regalos son los obsequios que los reyes magos le trajeron a Jesús por su nacimiento qué se llama Nochebuena el 24 de diciembre.

Otra hipótesis es el festival romano de los Kalendas, donde el pueblo le daba regalos al Emperador Romano durante cada solsticio de invierno.

En la actualidad los regalos se brindan entre los familiares más cercanos como gesto de amor y agradecimiento. También se suelen abrir luego del brindis y en los primeros minutos de la Navidad.

El árbol de Navidad

En la antigüedad, los germanos estaban convencidos de que tanto la Tierra como los Astros pendían de un árbol gigantesco, el Divino Idrasil o Árbol del Universo, cuyas raíces estaban en el infierno y su copa, en el cielo.

Para celebrar el solsticio de invierno –que se da en esta época en el Hemisferio Norte-, decoraban un roble con antorchas y bailaban a su alrededor.

Cuenta la tradición que alrededor del año 740, San Bonifacio –el evangelizador de Alemania e Inglaterra- derribó ese roble que representaba al Dios Odín y lo reemplazó por un pequeño abeto, símbolo del amor eterno de Dios, por sus hojas siempre verdes.

Este árbol fue adornado con manzanas (que para los cristianos representan las tentaciones) y velas (que simbolizaban la luz del mundo y la gracia divina). Al ser una especie perenne, el pino es el símbolo de la vida eterna. Además, su forma de triángulo representa a la Santísima Trinidad.

Este es el significado con el que todavía continúa armándose en millones de hogares de todo el mundo.

elDiarioAR te desea una feliz navidad.