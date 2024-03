Asesinaron a balazos a un playero en Rosario y dejaron una nota: “Vamos a matar más inocentes por año”

Un playero fue asesinado en las últimas horas de tres balazos por sicarios que entraron a la ofician de la estación de servicio en Rosario. Este caso se suma a los homicidios de dos taxistas y el ataque a un colectivero que continuaba muy grave, en crímenes vinculados al narcotráfico.

La Justicia investiga los casos y entiende que los crímenes no tienen a las víctimas como personas vinculadas al crimen organizado, sino que fueron asesinadas en forma casual con el fin de dar un mensaje mafioso al gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro.

De hecho, luego de varios allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad, las autoridades confirmaron que unos 20 sospechosos fueron arrestados, al igual que un menor de edad por los dos homicidios y por el ataque al colectivero.

Todos tendrían algún vínculo con los crímenes de los taxistas Diego Celentano y Héctor Figueroa, ambos asesinados con menos de 24 horas de diferencia.

Los dos trabajadores fueron ultimados de manera similar, con un disparo en la cabeza y abandonados dentro de sus respectivos vehículos.

En tanto, 11 de los detenidos habrían tenido alguna conexión con el ataque a Marcos D., conductor de la línea K de trolebuses, quien se encuentra internado en estado crítico.

Al parecer, la respuesta de los narcos ante estas detenciones fue con un nuevo ataque.

Una persona entró a la oficina de la estación de servicio ubicada en Mendoza al 7600 y le efectuaron tres disparos a un playero, dos de losa cuales impactaron en el pecho y uno en la cabeza.

En el lugar se encontró un papel con un mensaje para Pullaro y el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en el que se hace referencia al trato de los presos en las cárceles.

“Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos estando unidos vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, y que se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes”, indica la carta dejada tras el crimen con la firma de “zona norte, zona sur, zona oeste unidos”.

Los desconocidos escaparon en un automóvil chocado, con otros dos ocupantes a bordo, según relataron testigos del hecho.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional anunció el envío de efectivos de fuerzas federales para patrullar las calles de la ciudad.

Además, contarán con el apoyo logístico del Ejército Argentino, según indicaron desde Nación.

Esta medida lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien activó el Comité de Crisis para Rosario, por expreso pedido de Pullaro.

Patricia Bullrich brindará una conferencia de prensa este lunes

Bullrich anunció que este lunes brindará una conferencia de prensa en la que se expondrán los detalles del que llamó como “plan de refuerzo contra la narcocriminalidad” en Rosario.

“Si no ponemos un freno urgente, la violencia va a seguir escalando. Rosario sangra. Y no necesita un simple torniquete para mejorar. Necesita una cura definitiva. Por eso vamos a ir a fondo.

Con firmeza, sin que nos tiemble el pulso“, escribió la ministra de Seguridad de Seguridad en redes sociales.

Asimismo, añadió: “Vamos a tomar las medidas necesarias para que todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos sea inicialmente considerado como un intento de aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades y, por tanto, se denunciará como un acto de terrorismo”.

Con información de agencia NA.