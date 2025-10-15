Autopartes: celebran nueva normativa que permite bajar precios de los repuestos, brinda mayor seguridad en la comercialización y facilita trámites

El nuevo sistema de desarmaderos 100% digital anunciado por el Ministerio de Justicia de la Nación, sumado a la disposición que permite aumentar de 35 a 142 la cantidad de piezas recuperadas de autos usados dados de baja, impulsará una baja de precios de los repuestos, brindará mayor seguridad en la comercialización, permitirá crear unos 20 mil puestos de trabajo y pondrá un freno al mercado ilegal, según estiman en Carva, la cámara que nuclea a los desarmaderos legales en la Argentina y que realizó un trabajo articulado con el Gobierno nacional para lograr este sistema de excelencia mundial.

“La digitalización reduce el costo de las piezas. Si a eso le sumamos que ahora habrá más autopartes recuperadas (usadas) por la ampliación de la lista de 30 a 142 piezas, eso va a impactar en que bajen el costo de los repuestos en general. Este es un golpe duro al mercado ilegal, porque anteriormente, los desarmaderos habilitados no podían recuperar ciertas piezas, entonces esas partes se conseguían en el mercado negro”, explicó José Luis Álvarez, titular de CaRVA.

El pasado jueves, el Ministerio de Justicia, en conjunto con la DNRPA, presentó oficialmente el nuevo Sistema de Desarmaderos 100% Digital, con la presencia de autoridades del Ministerio y de la DNRPA, miembros de Comisión Directiva de CaRVA, y una selección de desarmaderos invitados por el Ministerio. “Este hito representa un logro histórico para nuestro sector, posicionando a la Argentina entre los cinco países con los sistemas de desarme más modernos y eficientes del mundo”, sostienen en la Cámara.

Los beneficios del nuevo sistema incluyen:

-Trámites más rápidos para titulares de vehículos y compañías de seguros.

-Importante reducción de costos del trámite.

-Habilitación de desarmaderos y vendedores de autopartes usadas, más dinámica y sin burocracia administrativa.

-Mayor trazabilidad de piezas y mejor control del mercado de las piezas recuperadas.

-Aumento de autopartes recuperadas y por consiguiente reducción del precio al público por aumento de la oferta.

-Colocar piezas legales en el mercado reduce el mercado ilegal, y por consiguiente baja la tasa de robos de automotores, lo que reduce el costo de las pólizas de seguros (En Brasil, hace cinco años se aumentó la cantidad de piezas que se pueden recuperar de los autos usados dados de baja y la tasa de robos de automóviles cayó un 50%).

-Aumento de empleo: se estiman 4.000 puestos directos y otros 16.000 indirectos.

Álvarez estima que los usuarios se ahorrarán unos $753.900.000 por año entre obleas, trámites de baja automotor y aranceles. Pero, además, el costo que se evitarán los desarmaderos totaliza los 1.620 millones de pesos, entre formularios, correo postal y la impresión de anexos y fotografías. En total, todo el sistema ahorrará unos $2.409.520.000. Además, otro dato importante es que los titulares de vehículos ya no necesitarán asistir al Registro del Automotor, sino que todo se podrá realizar de manera on line.

Sobre CaRVA

CaRVA es la Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes, fue creada en 2007 y está integrada por los recuperadores y comercializadores de repuestos reutilizables del país inscriptos en la ley 25.761.

De cara al futuro, CaRVA trabaja activamente en capacitación y desarrollo tecnológico para desarmaderos y compañías de seguros, impulsando herramientas que acompañen la transformación digital del sector.

Actualmente, la Cámara opera dos plataformas principales. Una de ellas, de e-commerce de autopartes, que es un espacio gratuito donde más de 200 desarmaderos de todo el país publican sus repuestos y les permite a consumidores, talleres, peritos y aseguradoras comprar directamente al vendedor, sin comisiones ni intermediarios, accediendo así al mejor precio del mercado.

La otra herramienta tecnológica es una plataforma de subastas para aseguradoras, un sistema exclusivo y gratuito para que las compañías liciten sus vehículos siniestrados dentro de la red CaRVA.

