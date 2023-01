Los ocho acusados de matar a Fernando Báez Sosa pidieron perdón y la sentencia se conocerá el 6 de febrero

En un discurso casi calcado, los ochos acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, pidieron perdón a los padres de la víctima y a sus propias familias. La sentencia se conocerá el próximo 6 de febrero.

La defensa pidió la absolución o sentencias menores que podrían dejar a los acusados en libertad

“Quiero pedir perdón, nunca quise que ocurriera esto y se muriera un chico de nuestra edad”, fue, palabras más palabras menos, la frase que repitieron Máximo Thomsen (23), Blas Cinalli (21), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), los hemanos Ciro (22) y Luciano Pertossi (21), su primo Lucas Pertossi (23) y Ayrton Viollaz (23).

Lo hicieron luego de que su abogado, Hugo Tomei, pidiera la absolución de los ocho. De todos, ellos sólo Luciano Pertossi y Máximo Thomsen lloraron al hablar. El resto mantuvo el mismo gesto adusto que mostraron a lo largo del juicio.

Sus palabras finales reflejaron una jornada llena de tensión. La última audiencia del juicio había comenzado cerca del mediodía con las palabras de Graciela Sosa, la mamá de Fernando.

🚨 "Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuvimos intención de algo así"



🗣 Máximo Thomsen se quebró al declarar en el juicio por el asesinato a Fernando Báez Sosa



🔴 [EN VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/JToZi9YhRI — C5N (@C5N) 26 de enero de 2023

Lucas Pertossi: "estoy muy triste por todo lo sucedido. A todas las personas que afecté les quiero pedir disculpas. Nunca tuve intención de matar a nadie"



🔴 [EN VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/yzXZ7sdCwg — C5N (@C5N) 26 de enero de 2023

Lucas Pertossi fue el primero en hablar: “Yo, ante todo quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. Estoy muy mal desde el día que pasó, hasta hoy. Muy triste por lo sucedido. A todas las personas que afecté le quiero pedir mil disculpas. Nunca tuve intención de matar a nadie, ni participar de ningún asesinato. Para nada. Quiero decir gracias por este momento y por escucharme; y no tengo más nada para decir”.

Como él, uno tras otro insistieron en que no hubo un plan para matar a Fernando.

Máximo Thomsen fue el sexto en hablar. Ya desde el comienzo de la audiencia no había podido evitar las lágrimas. Fue cuando habló Graciela Sosa, la mamá de Fernando. “Me costó horrores ver la forma de cómo asesinaron a mi hijo y nunca podré olvidar el momento que él levantaba la mano implorando piedad”, dijo en uno de los tramos la mujer.

Sentado en la segunda fila de los acusados, en el mismo lugar que ocupa desde el inicio del juicio, la transmisión del juzgado lo mostró secándose las lágrimas.

El lunes había solicitado la asistencia de un psicóloga en la Unidad Penal 6 de Dolores, donde se encuentran detenidos los ochos acusados. Thomsen es uno de los más complicados. La huella de su zapatilla quedó marcada en la cara de la víctima y ayer Fernando Bulando, a cargo de la querella que representa a los padres de Báez Sosa, lo había acusado de ser el líder del grupo.

Cuando hoy le toco hablar no pudo aguantar el llanto. “Primero que nada quería pedir disculpas a la famila -comenzó y en ese momento soltó las primeras lágrimas- y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiera pensado que algo así podía pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad. Y jamás tuvimos la intención de algo así. Quiero pedir disculpas, aunque sé que las disculpas no alcanzan. Pero ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás y no sentir todo esto. Pero no podemos. No nos queda otra que pedir disculpas. Estoy muy arrepentido. Gracias por darme este espacio y siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan. Gracias”.

Tras las últimas palabras de los acusados, María Claudia Castro, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, informó que el veredicto se conocerá el lunes 6 de febrero a las 13 horas.

Fuera del Tribunal Graciela Sosa volvió a hablar con la prensa. Allí dijo que de nada le sirvieron las disculpas de los acusados. “Ninguno de ellos me miró a la cara. No me conmueve que lloren”, dijo. Silvino Báez, el papá de Fernando agregó: “No les creo. Es muy fuerte que maten a tu hijo y después vengan a pedir perdón. No les veo sinceridad”.