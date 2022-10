Brote de primavera: los casos de influenza son los más altos de los últimos 5 años

Aumentaron los casos de Gripe A en septiembre y octubre, meses en los que habitualmente no es común, y los reportes de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) muestran un récord: alcanzaron a los registros del 2016 y 2017, años en los que se detectaron mayor cantidad de notificaciones. Desde el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que si bien hay una ola de casos, no es tan grande como la que se vivió en el verano y llamaron a completar el calendario de vacunación. Se desconocen las causas del incremento en esta época.

"Circulación inusual" del virus de influenza y recomiendan cuidados iguales que para la Covid

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional publicado este martes, en las 38 semanas del 2022 se notificaron 874.996 casos de ETI, con una tasa de incidencia acumulada de 1892,5 casos cada 100.000 habitantes. Una cifra que si se compara con los datos de los últimos nueve años, es el mayor número después del 2016 y 2017. “Está aumentando la enfermedad gripal, hay influenza A y B y algunos otros virus respiratorios”, le confirmó la Directora Nacional de Epidemiología e Información Estratégica de la Nación, Analía Rearte, a elDiarioAR.

“Durante dos años no tuvimos circulación de influenza por el Covid, fue casi nula. Lo que sucedió es que este año empezamos con circulación fuera de estacionalidad. Siempre circulaba con una ola grande en junio, julio y agosto y había una segunda ola más chiquita en noviembre, pero este año tuvimos una ola muy muy grande en el verano, meses que no son de circulación de influenza, y ahora lo que vemos es una ola más chiquita que incluye influenza A y B”, agregó la epidemióloga.

El Boletín 40 muestra que el índice de estudios para la influenza es del 31.34%, una cifra alta si se la compara con las primeras semanas de mayo donde tuvo valores del 10%. La infectóloga del Hospital de Clínicas Elizabeth Bogdanowicz indicó que “se trata de un alerta epidemiológica, pero sin desesperar porque la influenza puede tener estos comportamientos”. “Si bien epidemiológicamente tiene impacto, no se ve mayor cantidad de casos graves. La cantidad de casos positivos es alta, está por arriba del 30% cuando normalmente en esta época del año rondan el 9%-10%; es un poco mayor el impacto de la circulación actual de gripe. En primera instancia está afectando a los adultos jóvenes (entre la segunda y tercera década de la vida) y, luego, por arriba de los 45 años, pero no estamos viendo mayor cantidad de casos graves”, le dijo a este diario.

La médica integrante de la Sociedad Argentina de Infectología Leda Guzzi explicó que se registra un un patrón inusual en la aparición del virus de la influenza. “Tuvo un primer pico en el verano que fue muy llamativo porque fue totalmente fuera de época y que se vinculó con los viajes después de las restricciones de la pandemia. Después de la incidencia del virus bajó y en los meses más fríos la tasa de positividad fue menor al 10%. Durante el 2020 cayó drásticamente la circulación de virus respiratorios y de patógenos respiratorios (como un efecto beneficioso y secundario de las medidas de mitigación de la pandemia), prácticamente dejaron de circular. En 2021 pasó algo similar, pero en menor proporción, y a fines de ese año, en el invierno boreal, los virus se pusieron súper intensos, especialmente el de influenza”, explicó en diálogo con elDiarioAR.

“En ese contexto de invierno boreal, nosotros también tuvimos en verano un coletazo con una incidencia del virus influenza elevada para la época. En invierno estuvo muy tranquilo y lo que estamos viendo es que a partir de septiembre empezó a elevarse la incidencia del virus influenza a expensas de H3N2. En menor proporción H1N1 pandémico y adquieren mucha preponderancia influenza B”,agregó la infectóloga.

Aún se desconocen las causas de estos comportamientos inusuales de los virus. “No lo sabemos, este año todo fue raro. Después de los dos años de Covid, los virus respiratorios se están reacomodando. El covid todavía no tiene estacionalidad, no se acomodó para ser un virus respiratorio más. Está circulando en Europa de vuelta y pensamos que más adelante podamos tener alguna otra ola de Covid. Todavía no está acomodado como era antes que sabíamos en qué meses más o menos circulaban los virus respiratorios, es un año distinto”, explicó Rearte.

A pesar de este aumento de casos, Bogdanowicz consideró que “no es una variante de preocupación”. “La circulación actual del virus de Influenza A es la que tenemos todos los años, la H3N2, hay un poquito más de circulación de H1N1. Puede pasar porque la circulación del virus de influenza se prolonga durante todo el año. Hay algo de circulación de Influenza B, que es impredecible, de manera tal que si bien hay un aumento de incidencia de casos nosotros no vemos más casos graves internados ni en la población adulta ni en la pediátrica”, agregó la médica.

Los casos de influenza se detectaron en todos los grupos de edad, con el mayor número de muestras positivas en el grupo de 25-34 años y 45-64 años. “En los chicos, el impacto del virus de influenza no sobrepasa el impacto actual que está teniendo el virus sincicial respiratorio (VSR), que es de alta prevalencia en edad pediátrica y en el que sí hemos visto algunas infecciones de mayor severidad que llevaron a los más pequeños (en general menores de un año) a la internación con cuadros respiratorios”, explicó Bogdanowicz.

Ante este panorama, la recomendación es aplicar la vacuna antigripal en aquellos grupos para los que está indicada. En Argentina no es universal sino que está dirigida a personas mayores de 65 años, menores de dos años, personas gestantes y menores de 64 años con factores de riesgo (obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante y/o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros).

En caso de tener síntomas como fiebre, tos, catarro, dolor de garganta y congestión, las especialistas sugieren evitar el contacto social. “Se tienen que aislar, en lo posible no concurrir al trabajo y eventos sociales. El estándar es de cinco días de aislamiento, pero en la realidad es posible que un empleador no lo cubra. En ese caso es un mínimo de 72 horas. Pero si uno va a asistir al trabajo y está dentro de esos primeros 7 días, es conveniente usar barbijo porque puede continuar excretando el virus durante algunos días más a pesar de sentirse bien y hay que proteger a los demás. Hay que realizar lavado de manos frecuentes, ventilar bien los ambientes y si se comparte el espacio con otras personas, usar barbijo”, explicó Guzzi.

CDB