Capitanich negó haberse comunicado con Emerenciano Sena en medio de la investigación del Caso Cecilia

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, negó haberse comunicado con Emerenciano Sena, detenido por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski. “Pretender vincular al gobernador de la provincia con un hecho de estas características es verdaderamente un ataque siniestro que nunca he pedido observar en la historia argentina”, expresó.

En conferencia de prensa en Resistencia, además, el mandatario provincial pidió por el esclarecimiento del caso. “Quiero que la justicia investigue libremente, que se haga lo que tenga que hacer y que los o las responsables paguen con todo el peso de la ley. Esto es un hecho que verdaderamente conmueve”, aseguró.

En este contexto, se solidarizó con la familia de la joven de 28 años. “La madre de Cecilia tiene todo mi apoyo para que efectivamente el hecho se esclarezca, quiero decirle que estoy dispuesto a recibirla en el momento en que quiera, pero no he querido establecer esto en el marco de una politización, quiero decirle que me consterna su dolor”, agregó Capitanich.

El gobernador de Chaco no sólo negó el llamado a Sena, sino también una presunta transferencia de 140 millones de pesos a la fundación de la familia imputada. “Ninguna de estas transferencias ocurrieron, a excepción de un caso concreto que es la transferencia con Convenio de Salud para el tema pago de honorarios a profesionales, de 825.000 pesos. Pero todo esto que se dijo de 140 millones de pesos, es todo inventado. Porque todas estas transferencias que se publicaron, en realidad no responden a ese tipo de cuestiones”, explicó.

El mandatario chaqueño aseguró que ha sido agredido por los medios de comunicación en tanto hablaron de “impunidad” en la provincia y la demora en el accionar frente a la desaparición de Cecilia. “Le quiero decir al pueblo de Chaco y al pueblo argentino que siete detenidos fueron inmediatamente abordados en el debido proceso, probablemente con la prisión preventiva e irán a juicio por jurados. ¿Qué mayor control social que ese? Ninguno. Falso el tema de la impunidad”, sostuvo.

