Carlos Mazalán, el autor de Rockear Las Comunicaciones fué elegido el mejor comunicador del año en Argentina

Carlos Mazalán, creador de Rockear las Comunicaciones y fundador y CEO de Mazalán Comunicaciones, una de las agencias más reconocidas de latinoamérica (con sede en Argentina, Colombia y profesionales en toda la región) por haber sido pionera en las comunicaciones empresariales del sector tecnológico fue honrado con un reconocimiento muy especial: El mejor comunicador del año. Fue otorgado por los Premios Eikon que reconocen la excelencia en las comunicaciones cada año y votado por la comunidad de comunicadores profesionales de Argentina, país referente en estas disciplinas.

Los premios organizados por la Revista Imagen, destacan a los trabajos realizados cada año por empresas y consultoras de comunicación en diversas categorías.

“Este reconocimiento me genera una gran emoción porque este viernes cumplo 28 años desde el primer día que empecé a hacer este trabajo. Recibirlo en el contexto que fue, con una elección espontánea de colegas y gente de la industria, es algo que no puede dejar de halagarme y fortalecerme. Y es que se trata de algo que cambia de forma permanente y poder estar vigente y seguir y estar activo en una industria cómo está... no se puede sentir de otra forma”, manifiesta Mazalán en diálogo con elDiarioAR.

Adicionalmente, los profesionales del rubro de la comunicación eligen a un referente de diversas industrias y a un comunicador profesional. Este año, entre diversas personalidades del deporte, la política y el periodismo, el influencer Santi Maratea fue elegido como mejor comunicador, y en el terreno profesional, Carlos Mazalán, presidente de Mazalán Comunicaciones y creador de RockearLasComunicaciones.net fue galardonado como mejor comunicador profesional del año y reconocido por la revista imagen como uno de los padres de la comunicación tecnológica en Argentina.

Carlos Mazalán fundó y preside Mazalán Comunicaciones desde hace 27 años, una empresa que desarrolla su actividad asesorando en comunicación, relaciones públicas y marketing digital a clientes de diversos rubros y entre los que se destacan Google, Netflix, Dell, Natura, Avon, CyberMonday, Novartis, Tiendanube, AlMundo, Syngenta, Epson, Rappi, Carrefour, entre otros. Dirige las diplomaturas y certificaciones de Comunicaciones y Marketing Digital de la Universidad Siglo 21 con más de 5000 graduados.

En 2021 Carlos presentó Rockear las Comunicaciones, una serie de contenidos en diversos formatos (videos, podcast, textos, redes) donde habla sobre el impacto de la tecnología en las comunicaciones y la aceleración de la curva de transformación digital que vivimos en ésta época.

Durante la entrega, Mazalán recordó su trayectoria, agradeció a sus clientes y colaboradores y fundamentalmente a sus propios colegas que fueron quienes lo votaron. Además expresó la importancia que tiene la comunicación para los productos y servicios y la responsabilidad social que tienen los profesionales a la hora de comunicar. A la vez destacó la necesidad de la industria por formar nuevos profesionales.

Para el 2022, Mazalán plantea nuevos desafíos en el campo de la comunicación. “Seguir adaptándonos a lo que no conocemos, a las incertidumbres: cómo se trabaja, dónde se trabaja, con la gente que se trabaja, puesto que los paradigmas están cambiando permanentemente. No solamente el desafío está puesto en hacer bien nuestro trabajo para los clientes, sino también en adaptarnos a las nuevas formas de trabajo y con las nuevas generaciones”.

Y agrega: “También hay un tema de expansión regional que no es nuevo y año tras año tenemos que seguir creciendo y consolidándonos”.

