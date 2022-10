Carrascosa le escribió una carta a María Marta García Belsunce a 20 años de su muerte

A veinte años del asesinato de María Marta García Belsunce, su viudo Carlos Carrascosa, afirmó que “fue horrible” ser señalado como el principal responsable de ese hecho, por lo cual pasó siete años preso, aunque luego recuperó su libertad.

A 20 años del crimen de María Marta García Belsunce: tiros en la cabeza, 3 juicios y un veredicto

A través de una carta pública, Carrascosa le dedicó unas palabras a su esposa, quien fue hallada sin vida en el country El Carmel, ubicado en la localidad de Pilar, el 27 de octubre de 2002, luego convertido en unos de los casos policiales más controvertidos de los últimos tiempos.

“He llevado 20 años peleando por saber quién te sacó de mi vida. Éramos tan felices en nuestro nido, y hoy sigo peleando por saber la verdad. No fueron años fáciles, te imaginarás. Llevar esa carga de ser tu asesino fue horrible: siete años privado de libertad es algo que nunca imaginé. Y si algo me mantuvo en pie es el saber la verdad”, dijo el viudo en el comienzo de la nota.

Además, Carrascosa confió que tuvo el apoyo “de todos los que nos conocen bien, y de muchos que me fueron conociendo por el camino. Tanto mis compañeros de cárcel como los que me cuidaban y creyeron en mí. Y ni qué hablar de todos aquellos que nos conocían de chicos. (...). Llegó el colmo de tener que elegir entre algunos pocos, los que me permitían tener de visita en el penal. 130 visitas distintas tuve en esos años de encierro”.

Asimismo, Carrascosa remarcó en su carta que “todo eso me dio la fuerza para seguir peleando y llegar sano a esta instancia. Tener la fuerza y llegar a este juicio, que es como la culminación de mi promesa. No puedo saber qué van a fallar, lo único que espero es que Dios les dé la sabiduría divina para lo que determinen. Mi misión la cumplí: llegar al juicio y escuchar todas las voces”.

“Qué menos puedo hacer por vos, mi compañera, amante y confidente. Me acuerdo cuando unos días antes de casarme me dijiste de tu miedo al matrimonio y yo te dije: ‘Tranquila, yo te voy a hacer FELIZ’. Y estoy seguro de que lo logré. Qué mujer excepcional eras, con principios y carácter”, añadió Carrascosa.

Y en el último párrafo, el viudo aseveró que “no hay palabras para explicarlo y así, de golpe, en un minuto desapareciste de mi vida. Te fuiste al cuarto de al lado. Ya pronto nos volveremos a encontrar. Negrita divina, hoy son 20 años de ese día. No puedo creer todo lo que pasó, pero siempre me pongo en positivo y recuerdo los 31 años que pasamos. Como dije antes: solo te fuiste al cuarto de al lado, ya nos volveremos a encontrar. Y mil gracias por todo lo que hiciste desde arriba para que llegue hasta este momento. Un TE QUIERO enorme”.

Luego de la liberación de Carrascosa se ordenó una nueva investigación por la muerte de la socióloga, tras lo cual fueron enjuiciados Nicolás Pachelo, ex vecino del matrimonio, y los vigiladores José Ortiz y Norberto Glennon, quienes trabajaban en el country, todos acusados por el crimen de García Belsunce en el marco de un robo.

Carrascosa concurre habitualmente a las audiencias y aguarda el veredicto del Tribunal Oral Criminal número 4 de San Isidro, aunque todavía no hay una fecha pautada para que se expidan los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejín. Antes de ello, el lunes próximo se escucharán los alegatos de las partes.

