Caso Loan: imputaron por sustracción de menores a los siete detenidos

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo imputó a los siete detenidos por la desaparición del niño Loan Danilo Peña, por el delito de sustracción de menores, en una jornada en la que se levantó el secreto de sumario.

Laudelina Peña, la tía política del menor, su pareja, Antonio Benítez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, el ex comisario Walter Maciel, Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez conocieron a través de una audiencia virtual por qué fueron acusados en la causa que investiga el extravío del pequeño de 5 años.

Asimismo, esta noche declaró Laudelina Peña. Tenía prevista su declaración mañana, pero se quebró y la adelantaron para hoy. La mujer se encuentra detenida en el Complejo Federal de Ezeiza y desde allí dará mediante una videoconferencia su declaración indagatoria por ser una de las siete personas acusadas de la desaparición de Loan, ocurrida el pasado 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio.

MM con información de la agencia NA.