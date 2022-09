Los chats entre el doble parricida de Vicente López y su padre momentos antes de los homicidios

Una serie de audios de chats entre Martín Del Río, detenido por el doble parricidio de sus padre el jueves 24 de agosto en la localidad bonaerense de Vicente López, y su progenitor, José Enrique Del Río, se dieron a conocer en las últimas horas y son de momentos antes de que se produjeran ambos crímenes en la casona que habitaban en Núñez.

Doble parricidio de Vicente López: el acusado escribió una carta desde la cárcel: "Amaré toda mi vida a mis papás"

Fuentes judiciales revelaron que hubo un mensaje breve de Martín hacia su padre el mismo día del doble crimen a las 16:49, mientras que estos chats, en los cuales el apresado dilataba la mudanza, se iniciaron el 10 de agosto y el último fue horas antes de ambos homicidios.

“¡Qué hacés, papuchi! Estoy en camino..., estoy en tribunales, salgo y te llamo”, esos fueron los dos últimos mensajes que Martín del Río le envió a su padre.

Luego hubo un chat borrado y a partir de ese momento se abrió la ventana horaria en la que supuestamente ocurrió el doble crimen, dos horas y medias después se registró el paso del hijo menor (ahora detenido) hacia la casona de Melo y Gaspar Campos y luego el regreso.

En tanto, al otro día fue el hallazgo de los cadáveres de José Del Río y de su esposa María Mercedes Alonso en el garaje.

La pareja estaba ansiosa por mudarse al departamento que presuntamente habían comprado, en el piso 31 del lujoso Chateau Libertador, del barrio porteño de Núñez.

Sin embargo, Martín Del Río, encargado de la negociación y de las cuestiones operativas, les mentía con una mudanza que, claramente, jamás se iba a producir.

Los fiscales a cargo de la investigación, Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería, ya tienen las grabaciones y las transcripciones de los mensajes entre las víctimas y el detenido.

Allí puede notarse cada vez la impaciencia del padre porque todo se dilataba e incluso quería él mismo ir a resolver todo el tema de la mudanza.

Por su parte, Martín Del Río ponía todo tipo de excusas como para ganar tiempo, entre otras, culpando a la empresa de mudanzas.

Una de las cuestiones que adujo el apresado a sus progenitores fue que en el departamento al que iban a ir, antes lo había ocupado de manera temporal un funcionario que arribó al país y que pertenecía a la embajada de Tailandia en Buenos Aires.

Los investigadores tomaron contacto tanto con la empresa Verga Hermanos -que supuestamente coordinaba la logística de la mudanza- y con la sede diplomática de ese país asiático, pero en ambos casos negaron haber mantenido contactos con las víctimas o con el hijo menor.

Los chats arrancaron el 10 de agosto:

10:03: Texto de José Enrique Del Río: Buen día ¿cómo viene la mano?.

18:08: Audio de Martín Del Río: Pa, ahí hablé con la de Verga (Hermanos, la mudadora), me dijo que hoy no pudieron hacer mucho porque estaban con todo este despelote del viaje, que igual embalaron algunas cosas y eso y que mañana a las 2 de la tarde están ahí de vuelta a ver si ya podemos liquidar.

18:09: Audio de JEDR: Bue, qué vas a hacer...Esperemos que terminen mañana. Porque si no, parece el cuento de Caperucita esto.

18:10: Audio MDR: Dale, pa. Ahí me junté con el gordo Rubén, le expliqué todo lo que hicimos, toda la historieta. Sí, sí, sí… Dicen que hoy estaban con todo el despelote ese y bueno, a ver si ya mañana lo podemos liquidar. ¿Qué te iba a decir? Eh... bueno todo bien también con el gordo, estoy saliendo de Almagro.

18:11: Audio JEDR: Che Pati (apodo con el que llamaban a Martín), acá hablamos con mami, ¿tenés el montacargas mañana? .

11 de agosto:

9:49: mensaje de JEDR: “PATI ayer no me contestaste. ¿Tienen el montacargas? ¿Hoy pagan? ¿Entregan el contrato y las llaves? CONTESTÁ”.

16 de agosto:

8:53: mensaje de JEDR: “En cuanto tengas las llaves avísame.

Esta semana tiene hoy, jueves y viernes. No podemos irnos a otra semana. Cualquier excusa armá una reunión para hoy. No me voy a pelear. Pero no tenemos más problemas de ellos que tolerar. BESOS.

18 de agosto:

9:44: audio de JEDR: Pati, estamos prontos, cuando nos avises, vamos. Yo sé que es temprano… (de fondo se escucha la voz de Mercedes Alonso que dice “O si nos pasa a buscar...”) ¿O nos pasás a buscar? No sé, avisanos, te mando un beso.

14:29: mensaje de JEDR: Pati, ¿novedades?.

14:30: texto de MDR: En un rato te aviso.

15:17: texto de JEDR: ¿Qué pasa?.

15:23: texto de JEDR: Pati estos versos de esta gente son los que hacen mal. Si es necesario voy con vos a la embajada.

15:25: texto de MDR: Esperame que está todo perfecto. Salgo de acá y te llamo.

15:25: texto de JEDR: Ok.

17:41: texto de MDR: Ya te llamo.

24 de agosto a la mañana:

Audio de MDR: ¿Qué hacés, ma? Estoy totalmente disfónico. Me acaban de llamar, hace un ratito que están saliendo con el camión en un rato, que estaban descargando el camión. Ahí me avisa justo cuando salen y te aviso. No te hagas problema, en un ratito seguramente están, pero recién me acaba de avisar eso.

Audio de MDR: ¿Qué hacés, má?, ahí me acaba de avisar que les va a descargar el camión ahí en la embajada, de un montón de cajas y de cosas y de ahí después va para casa. O sea, estará un poquito más tarde, más después del mediodía. Ahora me va a ir avisando. Yo me voy a ir a pagar lo de Ganancias, estoy acá en el centro, yendo a pagar Ganancias y Bienes Personales.

Audio de MDR: ¿Qué hacés papuchi? Todavía nada, sé que siguieron embalando, pero no pude hablar con ninguno de los dos todavía. Pero bueno, sé que estuvieron embalando. Ahora ni bien me confirmen te aviso.

Audio de MDR: ¡Qué hacés papuchi! Estoy en camino...

10:07: texto de MDR: Buen día. Estoy en tribunales. Salgo y te llamo.

10:08: texto de JEDR: Ok. Estamos esperando la v.g. (Verga Hermanos, la mudadora). Avisá.

10:54: texto de JEDR: No pasó nada.

10:56: texto de JEDR: Querés que se las vayamos a buscar. Estamos clavados.

11:04: audio de MMA: Hola Pati, estoy esperando a la de Verga (Hermanos, la mudadora)... Pasame el celular y su nombre que la llamo y coordino con ella... Estoy en casa sin saber qué hacer.

11:09: texto de MMA: Ok, ¿y vos cuándo venís?.

15:36: texto de MMA: ¿Cómo venís? ¿Todo bien?.

15:53 texto de JEDR: Socorro. ¿Para qué tenés teléfono? Ni los mensajes contestás. No somos clientes.

15:54: texto de MDR: (Se eliminó este mensaje).

Con información de NA.

