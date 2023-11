La Conferencia Episcopal Argentina invitó al Papa Francisco a visitar el país

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) invitó hoy al papa Francisco a la Argentina. De concretarse la visita, sería la primera vez que el líder religioso viaje al país desde que fue elegido Sumo Pontífice. “Reunidos en la Asamblea Plenaria de los obispos queremos expresarte nuestro deseo de que nos visites pronto. Así nos unimos al sentido de nuestro pueblo que desea encontrarse con su Pastor”, expresó el organismo en una carta emitida tras la 123° Asamblea Plenaria.

“A todos nos hará mucho bien tu cercanía y bendición en estos tiempos difíciles. Confiando en la posibilidad de que consideres concretar esta visita al país, te encomendamos a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina”, agregó la entidad en su escrito.

Este lunes, el presidente de la CEA y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, ya había adelantado el “profundo deseo” de la Iglesia argentina de que se lleve a cabo la visita del Bergoglio a su país natal. Según indicó, el reencuentro de los fieles nacionales con el líder religioso “ayudará a sanar heridas, a crecer en el aprendizaje del diálogo”, así como también a revitalizar el “espíritu misionero”.

A principios de 2023, el Sumo Pontífice había analizado la posibilidad de viajar al país el próximo año. Sin embargo, las crecientes críticas que recibió por parte del candidato presidencial de La Libertad Avanza y la posibilidad de que su figura se viera involucrada en la competencia electoral empañó tal posibilidad. Así lo había expresado, al menos, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández.

“Seguramente el Papa no irá a un lugar donde no le inviten, donde puedan usar (o complicar) su visita para conveniencias políticas o donde las autoridades desprecien su presencia”, sostuvo en septiembre, luego de que la ex postulante presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, solicitara su presencia en el país.

La figura del Papa fue uno de los puntos de choque entre el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y Javier Milei durante el debate presidencial para los comicios generales del pasado 22 de octubre. En aquella oportunidad, el funcionario del gobierno de Alberto Fernández le exigió al economista libertario que le pidiera disculpas al Sumo Pontífice por sus sucesivos agravios.

En una entrevista con el ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, el diputado nacional de La Libertad Avanza había asegurado que Bergoglio mantiene vínculos con “comunistas asesinos” y viola los Diez Mandamientos al mostrarse a favor de la justicia social. Ya en 2020, lo había descripto como el “representante del maligno en la Tierra”.

ACM con información de agencias.