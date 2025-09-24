Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas

La Policía bonaerense confirmó el hallazgo de tres cuerpos en los allanamientos y rastrillajes por la búsqueda de las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela.

Las familias de las chicas identificaron los tres cuerpos que fueron encontrados enterrados en una casa de Florencio Varela, a través de una serie de imágenes que les mostraron los investigadores.

Según detallaron a la agencia Noticias Argentinas, uno de los cuerpos fue encontrado enterrado en el patio de una casa, mientras que el segundo fue hallado calcinado dentro de la camioneta blanca, la cual tiene características similares a la que se habían subido las chicas el pasado viernes, último día en el que fueron vistas en la rotonda de La Tablada. El tercer cuerpo fue encontrado luego en el mismo lugar.

El martes por la noche comenzaron los procedimientos en los que se logró constatar la presencia de manchas hemáticas y la detención de al menos cuatro personas. Fuentes del caso explicaron a NA que los operativos en la zona comenzaron tras detectar la última conexión que localizó la antena celular de una de las chicas.

De este modo, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en una vivienda, la cual el viernes por la noche había sido alquilada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14 y que habían organizado una “fiesta narco”.

Allí dentro encontraron a un hombre y una mujer que “limpiaban con lavandina restos de sangre que había por todos lados”.

Luego, tras las primeras averiguaciones se logró dar con un hotel de la zona, motivo por el cual se realizó otra pesquisa donde se dio con otro hombre y otra mujer, ambos detenidos.

Esta última es dueña de la casa previamente allanada y quien contrató a dos jóvenes para limpiar.

Un vecino de la casa allanada completó: “Es una casa grande y tiene patio, no es un aguantadero. Más que nada vengo a dar la cara porque este es un lugar tranquilo. Estamos todos consternados. Es como que ustedes mañana salgan a la vereda y se encuentran con una escena como esta”.

El martes último, familiares y vecinos de las jóvenes desaparecidas se reunieron para manifestarse en la rotonda de La Tablada, en el cruce de Monseñor Bufano y Crovara, el mismo punto donde fueron vistas por última vez, para exigir su hallazgo.

El momento en el que las chicas desaparecidas subieron a la camioneta blanca

Brenda del Castillo, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada, cuando una cámara de seguridad las registró subiendo a una camioneta de color blanco. Se trataba de una Chevrolet Tracker con patente adulterada.

Al seguir el rastro de ese vehículo, a través de las cámaras de seguridad del municipio de La Matanza y con la colaboración de la Policía de Ciudad, los detectives lograron determinar que habían cruzado la avenida General Paz. De esta manera, llegaron a una casa en Florencio Varela, donde esta madrugada los investigadores encontraron tres cuerpos descuartizados.

El video muestra el momento exacto en el que las tres chicas, que se encontraban paradas en una esquina, observan la llegada de la camioneta en cuestión y se suben al asiento trasero de la misma. Luego, el vehículo dobla hacia la derecha y sale de la escena.

En las últimas horas, la búsqueda de las tres mujeres desaparecidas desde el pasado viernes dio un macabro giro. La DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense halló tres cadáveres descuartizados en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, a la que se arribó por el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona.

Las cámaras de seguridad fueron clave para determinar el recorrido realizado por la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que se subieron las tres chicas desaparecidas.

NB con información de NA.