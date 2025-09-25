Convocan a una marcha en Plaza de Mayo para pedir justicia por las víctimas del triple crimen de Florencio Varela

Organizaciones feministas y convocaron este jueves a una marcha masiva para este sábado, que comenzará en Plaza de Mayo y finalizará en Congreso a fin de reclamar justicia por Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

Bajo la consigna “Ninguna vida es descartable”, la manifestación comenzará a las 16:00 y se espera la presencia de miles de mujeres para pedir por el fin de la violencia de género y la implementación de políticas públicas contra los femicidios.

La marcha iniciará en la Plaza de Mayo y terminará en Congreso, donde se escuchará el reclamo de justicia por las víctimas que desaparecieron en la localidad bonaerense de La Tablada.

Este miércoles se realizaron múltiples marchas en varias ciudades del territorio nacional donde personas autoconvocadas y diversas organizaciones feministas mostraron su apoyo hacia las familias de las damnificadas.

Las protestas, convocadas principalmente por el movimiento feminista Ni Una Menos, colmaron plazas y parques de ciudades como Córdoba, Mar del Plata, La Plata, Mendoza, Paraná, Rosario, Salta y Corrientes, y tuvieron como epicentro la Plaza Flores, en la ciudad de Buenos Aires.

“Tres mujeres asesinadas en medio de la violencia política y mediática que carga de odio contra nosotras y nosotres”, mencionó la convocatoria de Ni Una Menos, que apuntó contra el Gobierno del presidente Javier Milei: “El antifeminismo de Estado y el ajuste son letales”.

En la capital argentina la movilización contó con la participación de cientos de personas, incluyendo un gran número de autoconvocados y numerosas organizaciones sociales y políticas y colectivos feministas, que cortaron la avenida Rivadavia, una de las arterias principales de la ciudad.

Las protestas se convocaron este mismo miércoles, tras el hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes que permanecían desaparecidas desde el 19 de septiembre.

Críticas a Milei

Los cuerpos estaban enterrados en el exterior de una vivienda de la localidad bonaerense de Florencio Varela, ubicada a 45 kilómetros de Ciudad Evita, donde Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez, según explicaron familiares de las víctimas.

Tras el hallazgo de los cuerpos, las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro personas: un hombre y una mujer que se encontraban en el lugar y una pareja que fue identificada por el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, como los dueños de la vivienda.

“Ni una menos, vivas nos queremos”, coreó la multitud que se concentró en la Plaza Flores con un sinfín de banderas y carteles exigiendo justicia por las jóvenes asesinadas.

Con información de las agencias NA y EFE