Coronavirus en Argentina: ¿cómo era la situación en octubre 2020 y qué pasa ahora?

5 de octubre de 2020. Ese jueves se registraron en Argentina 14.001 nuevos casos y 3.352 muertos por Covid-19. El número total de contagios era de 765.002 y 20.288 víctimas fatales. Faltaban 90 días para que se aplicara la primera vacuna contra el coronavirus en el país.

5 de octubre de 2021. Ese martes se detectaron en Argentina 1.216 casos de coronavirus y 40 muertes. El número total de contagios fue de 5.261.935 y 115.323 víctimas fatales. El 50% del país ya tiene las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19. Los profesionales de la salud festejan que por primera vez durante la pandemia no tienen internaciones por coronavirus en las UTI (Unidad de Terapia Intensiva).

¿Qué pasó en el medio?

El 29 de diciembre de 2020 Juliana Torquati, una enfermera del hospital San Martín de La Plata, se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna –primera dosis de Sputnik V- contra el coronavirus en Argentina. Cada vuelo que llegaba con vacunas significaba un gran festejo.

El 19 de febrero de 2021, el entonces ministro de Salud, Ginés González García, renunció a su cargo luego de que estallara el escándalo del “vacunatorio vip” y saliera a la luz que 358 personas, entre ellos funcionarios, amigos y familiares, recibieron la primera dosis de la vacuna sin esperar su turno.

La ansiedad por recibir la inoculación comenzó a crecer. Primero se vacunó al personal de salud, luego a los adultos mayores y luego se fue bajando el rango de edad y se dio prioridad a los pacientes de riesgo.

El 15 de abril el presidente Alberto Fernández, aislado en Olivos con coronavirus, anunció nuevas restricciones ante el aumento de casos: durante 15 días no se podía circular entre las 20 y las 6 de la mañana, los comercios debían cerrar a las 19 horas, se suspendieron actividades recreativas, sociales, deportivas y religiosas en lugares cerrados, las clases volvieron a la modalidad virtual en todos los niveles.

El 20 de mayo, Alberto Fernández anunció en cadena nacional que desde el día 22 comenzaría a regir nuevamente una cuarentena estricta por 9 días. Solo se podía circular en las cercanías del domicilio entre las 6 de la mañana y las 18.

El 28 de junio, la OMS informó que la variante Delta, que surgió en India y se convirtió en la predominante de Reino Unido, era la más peligrosa y letal hasta el momento. Su carga viral es 1260 veces mayor que la original de Wuhan y se puede contagiar en 45 segundos en una charla sin barbijo. Ese mismo día y con el objetivo de atrasar el ingreso de la Delta a Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció la reducción al mínimo de la entrada de argentinos o residentes desde el exterior. Solo podían ingresar 600 viajeros por día y miles de argentinos quedaron varados por el mundo durante semanas. Quienes llegaban debían cumplir una semana de cuarentena en sus casas o en un hotel.

Ante la falta de segundas dosis, el 5 de agosto la ministra de Salud Carla Vizzotti anunció la combinación de vacunas. Aquellos que habían recibido la Sputnik-V podrían recibir una segunda dosis de Moderna, y quienes se aplicaron Astrazeneca podrían completar el esquema con Pfizer.

Mientras se frenaba la entrada de la variante Delta, la campaña de vacunación continuó por lo que se fue ampliando lentamente el número de viajeros que podían ingresar al país.

El 12 de septiembre el peronismo sufrió una fuerte derrota en las PASO legislativas y muchos lo atribuyeron al escándalo generado por la foto filtrada del Presidente en el cumpleaños de Fabiola Yáñez, con más de diez invitados en el momento más crítico de la pandemia en 2020.

De cara a las elecciones generales, el 19 de septiembre el Gobierno anunció el nuevo Gabinete: Juan Manzur es el nuevo Jefe de Gabinete y Santiago Cafiero pasó a ser canciller, Aníbal Fernández juró como ministro de Seguridad, Julián Domínguez fue designado al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Jaime Perzyck a cargo de la cartera de Educación y Daniel Filmus de la de Ciencia y Tecnología.

El 21 de septiembre, con el objetivo de revertir los resultados de las urnas y gracias a la disminución de casos, el Gobierno anunció un importante relajo de las restricciones sanitarias: levantamiento de la obligatoriedad del uso del barbijo al aire libre en varias zonas del país, apertura de fronteras, regreso del público a los partidos de fútbol, eventos sociales y aumento de aforo en espectáculos.

Las buenas noticias comenzaron a llegar. El 1 de octubre Carla Vizzotti anunció que la ANMAT aprobó la aplicación de Sinopharm en chicos de 3 a 11 años. Además, varios hospitales del país informaron que no habían registrado internaciones por coronavirus por primera vez desde el comienzo de la pandemia y hace 18 semanas los casos en el país están en descenso.

¿A qué se debe la disminución de casos de coronavirus en Argentina?

Si bien el gran porcentaje de habitantes vacunados es la mayor causa de que ya no haya tantas hospitalizaciones por Covid-19, hay otros factores que juegan a favor y tienen que ver con el tiempo que pasó desde el inicio de todo.

Según Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, el número de personas que tomaron contacto con el virus desde que comenzó todo a principio de 2020 hasta ahora contribuye a que haya una baja circulación del mismo en la actualidad. “La vacunación fue un factor crucial, pero también la cantidad de personas que estuvo en contacto con el virus, hospitalizadas o no, y que no fueron registradas cada vez es mayor”, aseguró en diálogo con elDiarioAR.

Por otro lado, advirtió que la gran cantidad de variantes que circulan actualmente en el país también influye en la cantidad de casos, ya que ninguna se vuelve predominante por la competencia con otras. “Puede haber un brote de nuevas variantes, pero nunca va a ser de una magnitud tan importante por lo que estamos viendo”, sentenció.

