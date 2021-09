Por falta de donantes de sangre, el Hospital de Clínicas debió suspender tres cirugías en una semana

"Estamos en una situación crítica. Tenemos muy muy pocos donantes, no sólo en el Hospital de Clínicas: todas las semanas estamos ayudándonos entre bancos de sangre, pero por la Ley de Sangre sólo está permitido mandar o pedir en casos de emergencia, no para cosas programadas". El alerta lo emite Alejandra Vellicce, jefa del departamento de Hemoterapia de ese hospital.

Enseguida explica el por qué: "Nuestros donantes son fundamentalmente alumnos de la Facultad de Medicina y también de otras facultades de la UBA. Antes de la pandemia solíamos mandar una unidad móvil que tomaba donaciones en distintas facultades. Nos impactó mucho la no presencialidad de todos esos estudiantes", describe. En promedio, "antes de la pandemia venían unas 40 personas por día, y ahora son alrededor de 15, y a veces por no cumplir los requisitos finalmente donan entre 7 y 10", según destaca la especialista en Hemoterapia.

"Hay momentos de estancamiento y hace una semana que estamos en un cuello de botella muy complicado", cuenta Vellicce. Por ese estancamiento, el Clínicas suspendió tres cirugías en una semana. "No se suspenden cirugías ni oncológicas ni cardíacas, por ejemplo, pero sí hubo que cancelar alguna vinculada a alguna de fractura. Esto genera ansiedad y estrés en los pacientes y tiene impacto negativo en su proceso de recuperación. Puede parecer que son pocos casos pero para nosotros cada paciente cuenta", define la encargada del banco de sangre.

Existen, para amortiguar esa falta de unidades de sangre, algunos procedimientos alternativos: "Puede hacerse hemodilución intraoperatoria o sangre autóloga, que consiste en usar la propia sangre de ese paciente. Pero no todas las personas ni los procedimientos cumplen con los requisitos que se necesitan. Y cuando determinada cirugía necesita una cantidad prevista de sangre, si no la tenemos no subimos a ese paciente a quirófano", explica Vellicce.

HOSPITAL DE CLÍNICAS: SITUACIÓN CRÍTICA EN EL BANCO DE SANGRE

Con la baja de internaciones por covid se incrementaron las cirugías programadas, los tratamientos por cáncer y leucemia, pero son cada vez menos los donantes de sangre. — Hospital de Clínicas (@Prensaclinicas) 6 de septiembre de 2021

La difusión a través de redes sociales y de los medios de comunicación suelen ser, cuenta la encargada de Hemoterapia, las vías más rápidas para que el banco de sangre se recupere. "En la Argentina hay mucha gente muy solidaria pero muchas veces no se entera de qué está pasando. Cuando empezó la pandemia y se suspendió la presencialidad de las clases, a la gente le daba mucho miedo entrar al hospital a donar. Armamos una unidad móvil sobre la avenida Córdoba y enseguida mucha gente del barrio se acercó. Por eso cuando llegamos a estos estancamientos enseguida los comunicamos, para poder reponer la sangre", cuenta.

La baja sostenida de casos y hospitalizaciones por CoVid-19 hizo que decenas de plazas que permanecían ocupadas en la Unidad de Terapia Intensiva del Clínicas quedaran liberadas. "Implica tener mayor disponibilidad pero necesitamos los insumos que le hacen falta a un paciente para poder ser operado o compensado", explica Vellicce.

Todo lo que hay que saber para ser donante

Para acercarse al banco de sangre del Hospital de Clínicas hay que tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. Quien haya tenido CoVid-19 debe esperar al menos tres meses para donar, y tras recibir la vacuna contra ese virus la espera es de 72 horas. Quienes se hayan hecho un tatuaje o hayan atravesado una cirugía o implante dental deben esperar un año. En ningún caso es necesario hacer ayuno.

El banco de sangre está disponible de lunes a sábados de 8 a 12 en avenida Córdoba 2351 3° piso, sala 5, Hemoterapia.

