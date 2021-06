El impacto de las restricciones en los vuelos con el objetivo de frenar la variante Delta y la experiencia de otros países

El Gobierno sumó restricciones para los ingresos aéreos a Argentina con el objetivo de evitar que llegue la variante Delta del Covid-19, la más contagiosa hasta el momento. Aseguran que la medida es transitoria para demorar lo más posible la circulación comunitaria de la variante Delta. En principio tiene vigencia hasta el 9 de julio, pero aún cumpliéndose ese plazo, el impacto se prevé que dure al menos hasta la primera quincena de agosto, cuando recién podrían regresar al país todas las personas que no lo hayan concretado en sus fechas de viaje pautadas.

Las excepciones a los nuevos requisitos para poder viajar en avión desde y hacia la Argentina

Esta medida ya se adoptó en otros países como Nueva Zelanda, Australia o Canadá que restringen los ingresos a sus ciudadanos, y en este último la frontera con Estados Unidos está totalmente cerrada. En Gran Bretaña, Australia, Alemania, Francia, entre muchos otros, imponen cuarentenas en hoteles y múltiples testeos, además de marcar "listas rojas" de países con ingresos vedados, reducidos o especialmente controlados.

"Es una variante de muy veloz expansión, y puede echar a perder lo logrado con la vacunación y los cuidados. Estamos a tiempo de frenarla. Lo que se ha hecho en el mundo es controlar las fronteras, mucha más vuelta no hay", coinciden expertos en diálogo con Página/12.

"Gran Bretaña siempre tuvo la 'lista roja' que indica qué viajeros tienen que hacer una cuarentena estricta en un hotel, según de dónde llegan. La India entró en esa lista el 18 de abril, pero fue demasiado tarde, la nueva variante ya había ingresado y se había multiplicado, y hoy tienen 15.000 casos por día, a pesar de tener el 75 por ciento de la población con una dosis de la vacuna", repasa a modo de ejemplo Rodrigo Quiroga, investigador de Conicet y doctor en Ciencias Químicas.

El virólogo y doctor en Bioquímica Mario Lozano destacó dos casos exitosos: "En China el control es muy grande. Los que llegan son alojados en hoteles durante dos semanas y controlados por las fuerzas de seguridad. Si son residentes a la segunda semana pueden hacer la cuarentena en su casa, pero si los convivientes se van. De ese control extremo para abajo, todos los países imponen sus normas. Y todos se 'refuerzan' contra las nuevas variantes". Además aclaró que entiende que estas medidas incomodan, pero "hoy es demasiado grande el riesgo de dejar ingresar una variante más contagiosa que las anteriores, sin haber terminado el proceso de inmunización de la población".

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, respaldó la medida de disminuir los viajes internacionales: "quien no tenga necesidad imperiosa de viajar no lo haga, cada persona que vuelve puede traer la variante Delta", pidió.

Por su parte, ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, su jefe de Gabinete, Carlos Bianco; y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak anunciaron que los bonaerenses que ingresen al país desde el exterior deberán hacer un aislamiento obligatorio durante cuatro días en un hotel, con costo a cargo de la viajante y, luego, completar el período de siete días en su domicilio a partir del jueves 1° de julio. En ese marco, los funcionarios indicaron también que se denunciará penalmente y se aplicará multas de más de cuatro millones de pesos a quienes no cumplan con la medida.

La directora de Migraciones, Florencia Carignano, aclaró ayer que no hay "45.000 varados en el exterior", que esa es la cifra de argentinos que declararon salir por turismo en los últimos cuatro meses, y que son 10 mil los que lo hicieron en la última semana. "El hecho de encontrarse afuera del país no significa estar varado. Hay un porcentaje de ellos que deberán reprogramar su vuelta a partir de las nuevas disposiciones y que podrían tener alguna demora, pero no es una situación para nada equiparable a estar varados", evaluó.

La Provincia aún no definió los hoteles para alojar a los viajeros que regresan del exterior

Aún no está lista la resolución con la nómina o la modalidad con la que se contratará a los hoteles y tampoco se sabe si los viajeros podrán elegir entre un grupo de hoteles asignados específicamente ni dónde y cómo se tramitará ese alojamiento. LA NACION consultó a Jefatura de Gabinete provincial, al Ministerio de Gobierno y al ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. La respuesta unánime fue que la resolución que ordenará esa estadía en los hoteles no está firmada aún. El gobierno de Axel Kicillof analizaba solicitar asistencia al Ministerio de Salud de la Nación para tramitar esos alojamientos y los traslados de viajeros que deban guardar aislamiento en los hoteles.

Todas las variantes

Alfa. Carolina Torres, doctora en bioquímica, viróloga e investigadora del Conicet, miembro de Proyecto País, relata a Página/12 cómo se dio en el país la evolución de la primera variante, Alfa, originada en Reino Unido, que bien podría servir para proyectar lo que podría pasar con el ingreso de una cepa de mayor contagiosidad aún como la Delta. "En diciembre se detectó en un viajero del Reino Unido, pero fue un caso que se contuvo. En enero hubo más detecciones aisladas en viajeros. Para febrero aparecieron casos de adquisición local, gente que no había viajado ni había estado en contacto con viajeros. Con la suma de muchos de esos casos, el Ministerio de Salud determinó que había transmisión comunitaria. Llegó a estar en más de un 30 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires", relata. Se trata de una variante que ya es más agresiva, y que genera mayor cantidad de internaciones en terapia.

Beta. La variante Beta, surgida en Sudáfrica, nunca alcanzó circulación comunitaria en Argentina, solo se detectó aisladamente en viajeros, uno hace poco.

Manaos. Es la que hoy más circula en el país y en toda Sudamérica. "En Brasil ya es dominante, hizo el reemplazo total de los virus de la primera ola. Nosotros la empezamos a importar en febrero, desde entonces no dejamos nunca de detectarla. Hoy tenemos el AMBA bastante repartido entre Manaos y la variante Andina, con un 75 por ciento entre las dos, el resto es Alfa. Actualmente no quedan virus de primera ola, se hizo un reemplazo completo del virus", describe la investigadora.

Delta. La variante Delta ya predominante en países como Gran Bretaña, donde hoy causa más del 99 por ciento de los contagios, y está en preocupante expansión en otros como Estados Unidos, donde registra entre el 30 y el 40 por ciento de las infecciones. España, Italia, Portugal, Singapur, son países donde también está en avance. En la Argentina, hasta el momento hubo solo dos detecciones de Delta, ambas en viajeros: en abril, en un menor de edad que llegó de Francia, y este mes, un adulto que vino de Estados Unidos.

NB