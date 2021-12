España notifica la mayor cifra diaria de contagios de la pandemia tras sumar 49.823 nuevos casos

España ha registrado este martes la mayor cifra de contagios diaria desde el inicio de la pandemia, tras sumar en 24 horas 49.823 nuevos casos. Aunque el número es difícil de comparar con los registrados en la primera ola, en el inicio de la crisis sanitaria, cuando la capacidad de detección era muy inferior, este número supera todos los registrados oficialmente hasta ahora en un mismo día, también el de la ola de enero, cuando se alcanzó un pico de 44.357 casos diarios.







La Comunidad de Madrid es la región que mayor número de nuevos casos ha aportado en las últimas 24 horas, tras añadir 11.054 infecciones y registrar su propio máximo; seguida de Catalunya, con 10.273; y Andalucía, que añade 5.797. En total, desde el inicio de la pandemia se han registrado en España 5.585.054 positivos.







El alza de casos también arrastra a otros indicadores, como el de la incidencia acumulada, que continúa su ascenso y se sitúa este martes en los 695,38 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone una importe subida de 86 puntos con respecto al lunes. La sexta ola profundiza así su escalada a escasos días de la Navidad y en la víspera de la Conferencia de Presidentes donde se abordarán posibles nuevas restricciones para controlar la pandemia.







España se encuentra en riesgo máximo de contagio, según los indicadores del Ministerio de Sanidad, tras sobrepasar la incidencia el viernes la barrera de los 500 casos.







A pesar del nivel disparado de contagios, la situación no es ni mucho menos similar a la que se registró en la primera ola ni tampoco en la tercera. Durante el pico de contagios de enero de este año, después de las fiestas de Navidad, la incidencia era algo superior a la actual, de 795 contagios por cada 100.000 habitantes, pero las muertes eran muy superiores a las registradas, por ejemplo, este martes.

El pico de muertes de aquella ola, algo después del récord de contagios, fue de 724 fallecidos en un día, el 2 de febrero. Este martes, las autoridades han registrado 94 fallecidos en las últimas 24 horas, que, aunque suponen un notable incremento en comparación con los 41 registrados el viernes, quedan lejos de las contabilizadas en aquel momento. El cómputo global de decesos por la pandemia asciende a 88.887.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos y las muertes notificadas, los hospitalizados y los ingresados en UCI cada día y la variación en los últimos 7 días Fuente: Ministerio de Sanidad



La situación es también muy diferente si se mira la ocupación hospitalaria. En aquel momento, el porcentaje de ocupación de las UCI superaba el 35% a nivel nacional y algunas comunidades registraban datos por encima del 60%. En cuanto a la ocupación de camas convencionales, España registraba números por encima del 20%.

Los números del último informe arrojan una ocupación general de los hospitales con enfermos de COVID del 6,14%. Las comunidades con peores datos, Baleares, Euskadi o la Comunidad Valenciana, no llegan al 9%. En cuanto a las UCI, Catalunya, con un 30,23% de ocupación, o Cantabria y Euskadi, con un 22% respectivamente, son las autonomías que registran peores datos. La media nacional se ubica en el 15,77%.

Todo ello debido a la vacunación. En aquel momento, apenas se habían puesto algunos miles de dosis, tras el inicio de la campaña a finales de diciembre. En estos momentos, España es uno de los países con mejor porcentaje de vacunación del mundo: un 79,7% de la población tiene la pauta completa de vacunación y un 81,5% ha recibido al menos el primer pinchazo.

Además, un 84,2% de los mayores de 70 en España tiene ya la dosis de refuerzo, más de 5,7 millones de personas. Hasta ahora, la vacunación con terceras dosis se administra a los mayores de 60. Un 74,3% de ellos tiene el pinchazo adicional. También se administra una dosis de refuerzo a quienes recibieron la vacuna monodosis de Janssen. Un 54,5% de ellos tiene este segundo pinchazo.

La semana pasada arrancó la vacunación a los menores de entre 5 y 11 años, el último grupo en sumarse a la campaña. Hasta ahora, un 13,4% ha recibido un pinchazo contra del antídoto de Pfizer contra la COVID-19, el único autorizado por el momento para este sector etario.







Récord de contagios en la víspera de la Conferencia de Presidentes

Estos datos epidemiológicos llegan apenas un día después de la Conferencia de Presidentes convocada por el Gobierno para abordar nuevas restricciones ante las fiestas navideñas. Los presidentes autonómicos acuden a la reunión de mañana con diferentes propuestas y medidas que, en algunos casos, ya están empezando a implementar en sus territorios. Catalunya, por ejemplo, ya ha pedido a la Justicia que autorice el toque de queda y el cierre del ocio nocturno, restricciones que ha pedido que se extiendan al restos de comunidades.

Otros presidentes autonómicos, como Alberto Núñez Feijoo, han pedido que vuelvan las mascarillas al aire libre.

Entre tanto, el Gobierno quiere esperar a la Conferencia de Presidentes para comunicar cualquier tipo de decisión sobre "nuevas medidas" que operarían para las próximas semanas, según dijo Sánchez en una intervención en la que no aceptó preguntas de los periodistas. "Me van a permitir que no entre a la concreción de algunas cuestiones que el Gobierno planteará en esa reunión que pretende ser de puesta en común y de analisis de la situación", ha respondido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz, Isabel Rodríguez, a la pregunta concreta de si se limitarán aforos y se restringirá el ocio nocturno, informa Irene Castro.