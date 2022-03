La OMS posterga la inclusión de Sputnik V como vacuna segura y Argentina habilita la cuarta dosis para quienes viajen al exterior

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que se postergan los estudios respecto a la aprobación de la vacuna rusa Sputnik V, ya que el organismo se vio obligado a retrasar las pruebas para aprobar su uso de emergencia, como consecuencia de la guerra en el este de Europa, tras las invasión de Rusia a Ucrania.

La pandemia de Covid-19 deja ya más de seis millones de muertos en el mundo

Así lo anunció en conferencia de prensa la doctora Mariangela Simao, experta en vacunas de la ONU. “Funcionarios de nuestra agencia iban a ir a Rusia el 7 de marzo para inspeccionar las instalaciones donde se fabrica el suero creado en Moscú. Pero la evaluación y las inspecciones se han visto afectadas por la situación”, explicó, y añadió que la delegación “tuvo problemas para reservar vuelos y para usar tarjetas de crédito, y otros temas operativos”, ya que los países occidentales cerraron, en su mayoría, su espacio aéreo a aviones rusos e impusieron fuertes sanciones económicas contra el país que conduce Vladimir Putin y sus instituciones financieras tras la invasión a Ucrania.

La preocupación de Vizzotti por los viajeros y las cuartas dosis

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, también anunció este jueves la postergación de “la evaluación de la OMS para incorporar a la Sputnik en la lista de emergencia”, en declaraciones a Radio con Vos. “Eso genera complicación para viajar”, reconoció, y aclaró que, a modo de solución alternativa, el Gobierno está “avalando la aplicación de la cuarta dosis en personas que necesiten viajar por razones personales, humanitarias, familiares, laborales, de estudio, religiosas o recreativas. Esto no es un inconveniente sanitario. La vacuna tiene probada eficacia y seguridad, y la gente no tiene la culpa”, sentenció.

De todos modos, se mostró optimista por los avances que se hicieron en la OMS para la aprobación de Sputnik: “El progreso que se logró fue enorme, el Instituto Gamaleya y la Federación Rusa presentaron los más de 800 documentos que les habían solicitado y estaba programada la visita de inspección, pero justo sucede la situación en relación a la guerra y se posterga la evaluación para que la OMS pueda incorporar a Sputnik en la lista de emergencia”, dijo la titular de la cartera sanitaria. Y agregó que entonces “se genera una complicación con el tema de los viajes”.

Vizzotti remarcó que los que Salud “está haciendo ahora, es avalar la aplicación de la cuarta dosis en personas que necesiten viajar, presentando el pasaje, ya sea por razones personales, familiares, humanitarias, de trabajo, de estudio, religiosas o recreativas”, al tiempo que aclaró que no se trata de “un tema sanitario, sino de la decisión de países de no aceptar una vacuna que tiene probada eficacia y seguridad. Entonces, desde Argentina, como tenemos un stock de vacunas para que todos puedan iniciar el esquema, completar o recibir el refuerzo, estamos habilitando la cuarta dosis para que si alguien tiene que viajar, pueda hacerlo”, sostuvo.

La Ministra confirmó, entonces, que quienes tengan tres dosis de Sputnik, podrán recibir la cuarta aplicación de una vacuna aprobada por el resto de los países para poder viajar al exterior, “cumpliendo los intervalos mínimos y acreditando que tiene que viajar”.

Además, confirmó que la cuarta dosis “no es para todo el mundo. No hace falta. Pero si decide que tiene que viajar, es una decisión personal y no lo recomendamos, puede, presentando la documentación sobre los motivos del viaje, va a poder recibir la dosis de refuerzo. Pero no aconsejamos recibir el sobre estímulo con una cuarta dosis en personas que no lo necesitan por su esquema primario. No recomendamos recibir vacunas por las dudas”, enfatizó.

El proceso, demorado

Un estudio publicado en 2020 por la revista Lancet, del que participaron más de 20 mil personas, halló que la vacuna Sputnik V estaba libre de efectos nocivos, que tenía una eficacia de 91% contra la infección y una alta eficacia en la prevención de síntomas severos del coronavirus.

Pero en octubre del año pasado, el regulador farmacéutico de Sudáfrica rechazó la vacuna rusa, tras citar interrogantes que el fabricante ruso no pudo responder. Las autoridades sudafricanas temen que la tecnología usada en la Sputnik V pueda tener efectos nocivos en poblaciones de alta incidencia de VIH.

En tanto, la Agencia Europea de Medicamentos dice que todavía está evaluando la eficacia de la Sputnik V, que ha sido aprobada en más de 70 países. Hasta la fecha no han surgido problemas de consideración relacionados con esa vacuna.

