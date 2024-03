Se cumplen 32 años del atentado contra la Embajada de Israel

El 17 de marzo de 1992 a las 14.45, un coche bomba conducido por un atacante suicida impactó contra el edificio de la Embajada de Israel en Argentina, ubicado en la esquina de Suipacha y Arroyo (barrio de Retiro).

La colisión causó 29 muertos y más de 200 heridos y se convirtió en el primer atentado por motivos religiosos que tuvo lugar en el país. Solo 22 de las 29 víctimas pudieron ser identificadas. Dos años después, un atentado de similares características destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (A.M.I.A.) en la misma ciudad.

El ataque, atribuido a organizaciones terroristas (Hezbollah), conmovió a la sociedad argentina y generó una profunda consternación a nivel internacional. La explosión destruyó la Embajada de Israel, la parroquia Madre Admirable, un hogar de ancianos, una escuela y casas de vecinos.

En honor a las víctimas y como un compromiso con la memoria, el 17 de marzo del año 2000 se inauguró la Plaza “Embajada de Israel” ubicada en el mismo predio donde se encontraba el edificio diplomático.

En 2017 el Congreso Nacional sancionó la ley 27.417 que establece el 17 de marzo como “Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Atentado a la Embajada de Israel”.

Investigación

La Corte Suprema de Justicia de Argentina se encargó de la investigación, por tratarse de una embajada, y dio por probado que se utilizó un coche bomba y que el movimiento extremista islámico Hezbollah era responsable. Pero hasta el momento nadie ha sido arrestado ni enjuiciado, señala un artículo de la CNN en Español.

“La conclusión (de Israel) es similar a la Argentina, que fue Hezbollah y fue Irán. Como le digo, no hay ningún secreto, ¿no? Es como ustedes siempre hablan de memoria, verdad y justicia. La memoria estuvimos hablando. La verdad también es conocida. Nos falta la justicia.”, dijo a CNN Galit Ronen, ex embajadora de Israel en Argentina.

Archivo

Conferencia de prensa del presidente Carlos Menem en la Casa Rosada donde expresa: -“Estamos tomando todas las medidas del caso para que podamos avanzar sobre este tema. No le puedo informar en forma precisa y sobre estos aspectos hay que ser muy cautos sobre los grupos a los cuales se hacen referencia. Tenemos la seguridad en alguna medida que son grupos fundamentalistas, sectores fundamentalistas y no podemos descartar la conexión de esos sectores fundamentalistas que se mueven a nivel internacional con algunos forajidos aquí a nivel nacional, elementos a los cuales de alguna forma yo ya hice referencia”. Luego un periodista extranjero le formula la siguiente pregunta: -¿Señor Presidente, alguna indicación sobre que tipo de bomba, que tipo de explosivo se uso y donde estaba, por ejemplo hay mucha especulación sobre un coche bomba? Se habla, hasta ahora no tenemos certeza sobre el tema. Se dice de la posibilidad de un coche bomba, un testigo vio arder un auto, se arrimó y hubo una explosión. Otros sostienen que la explosión fue de adentro del edificio.

Acto Central para rendir homenaje a las víctimas fatales y volver a exigir justicia

A 32 años de la masacre que aún continúa impune, la Embajada de Israel en la Argentina convoca a toda la sociedad a participar, el lunes 18, a las 14:30, del Acto Central que tendrá lugar en la esquina de Arroyo y Suipacha, para rendir homenaje a las víctimas fatales y volver a exigir justicia.

Bajo el lema “Cuando el terror ataca, la mejor defensa es no olvidar”, en la conmemoración se volverá a denunciar la falta de justicia, y se renovará el compromiso con el ejercicio de la memoria, en honor a las víctimas fatales y las víctimas sobrevivientes del atentado.

AB