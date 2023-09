Denuncian ataque a rebencazos contra activistas que se movilizaban contra una jineteada en San Miguel

Activistas contra el maltrato animal denunciaron haber sido agredidos a rebencazos por personas vestidas de gaucho que realizaban una jineteada en la localidad bonaerense de San Miguel, en el marco de las Fiestas Patronales de este domingo. Quienes recibieron los ataques ─en su mayoría mujeres─ habían ingresado al predio con carteles con consignas tales como “San Miguel, Basta de Jineteadas” o “Liberación animal” para protestar contra la actividad que se estaba desarrollando.

“Estaba lleno de policías y nadie intervino. Los violentos hicieron lo que quisieron. Se vinieron contra nosotras, nos pegaron, nos tiraron los caballos encima, y el Estado estaba ausente. Ahora nos llamaron desde el municipio”, explicó Marina Levaggi, directora de Amparo Animal, una de las organizaciones que se movilizaron.

Según indicó la activista, para quien el llamado oficial “llegó tarde”, ahora se logró coordinar una reunión para este martes a las 19 con el intendente Jaime Méndez.

“Entramos y nos manifestamos pacíficamente. De nuestra ONG, éramos dos chicas que ingresamos con una bandera que dice 'no al maltrato, no T.A.S., no porque también estamos luchando porque se prohíba la Tracción A Sangre, que en este municipio no está prohibida”, relató. Fue en ese contexto que comenzaron los ataques en su contra. “Recibimos insultos, amenazas y golpes”, subrayó, por su lado, Nahuel Peña Salas, coordinador de la agrupación La Rebeldía, otra de las entidades que se movilizaba.

“Fui a repudiar este evento cultural que promueve el municipio del intendente Jaime Méndez. Fue una protesta pacífica, irrumpimos en el predio y sosteníamos nuestros carteles, se nos vinieron encima con los caballos usándolos como instrumento contra las personas”, explicó una joven identificada como Juliana, que se definió como “activista, antiespecista y anarcovegana”.

Dadas las recientes agresiones y la negativa a ponerle fin a este tipo de actividades recreativas, Levaggi especificó que buscarán ampliar un recurso de amparo para frenar la jineteada, el cual no tuvo lugar el año pasado. En aquella oportunidad, un juez había resuelto la prohibición del uso de espuelas y rebenques, pero esto no se cumplió.

Son varias las organizaciones que abogan desde hace tiempo por una ley que prohíba las jineteadas por considerarlas un “espectáculo violento” que involucra golpes, latigazos y puntazos con espuelas contra el vientre de los animales. “Venimos pidiendo al municipio de San Miguel que no se realicen jineteadas en las fiestas patronales porque no tienen nada que ver con lo cultural”, señaló Peña Salas.

