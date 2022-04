Detuvieron en República Dominicana a Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe

Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, fue detenido este lunes por Interpol en un barrio privado de República Dominicana, en el marco de la causa en la que se lo investiga por ser considerado el responsable de crear una organización que realizó estafas piramidales, además de acusaciones por asociación ilícita y lavado de dinero.

Imputaron por supuesta estafa a Cositorto, fundador de Generación Zoe

En la causa que involucra a la organización que, durante cinco años, atrajo clientes a través de la firma de un contrato a cambio de servicios de coaching ontológico, espiritual y educación financiera, ya hay 23 detenidos que intervenían con diferentes cargos en la empresa que montó Cositorto, mientras que el exjuez porteño Héctor Luis Yrimia permanece prófugo, acusado por la Justicia de ser asesor jurídico de Generación Zoe.

El último 29 de marzo, en diálogo con Radio 10, Cositorto negó que Generación Zoe y el resto de sus empresas hayan producido una “estafa piramidal”. Presuntamente, Generación Zoe prometía ganancias del 7,5% mensuales en dólares, a cambio de una inversión de US$ 2.000, como negocio inicial.

La firma es investigada por la Justicia de Córdoba y Buenos Aires por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, mediante presuntas maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como “esquema Ponzi o piramidal”.

Qué dijo su abogado

El abogado de Cositorto, Miguel Ángel Pierri, afirmó este lunes que su cliente, detenido por Interpol en República Dominicana, por estafa a inversores argentinos, definirá en las próximas horas si acepta o no la extradición a la Argentina.

Perri confirmó a Radio 10 que una comisión policial se presentó este lunes “en el lugar en donde se ubicaba” Cositorto y lo detuvo.

El pedido de captura internacional lo hizo la fiscal de Villa María, Juliana Compañys.

Pierri precisó que, “si Cositorto no se resiste a la extradición, se lo extraditará a la Argentina, y, como paso de rigor, se lo envía a la dependencia local de Interpol, ubicada en la calle Cavia”.

En cambio, explicó que “si se resiste, se inicia un proceso de extradición, que resultará más largo”.

La palabra de Cositorto días atrás

“Yo me voy a defender desde donde estoy, tengo que sacar adelante el proyecto, por ende hasta que Miguel Pierri no me lo recomiende no me voy a entregar”, había dicho Cositorto, quien, ahora se sabe, se ocultaba en República Dominicana.

“En Argentina atacan a una empresa que daba educación a las personas... nosotros generamos mucha riqueza en Argentina, estábamos levantando escuelas en Pilar, es una vergüenza que haya personas detenidas por esto”, se defendía.

Hace dos meses, la Justicia argentina había solicitado la captura internacional de Cositorto. La fiscal que investiga el caso en Córdoba, Juliana Companys, afirmó que Generación Zoe ejecutaba “una estafa de manual” sobre la que “hay pruebas lapidarias”. La causa suma hasta el momento dos docenas de detenidos, entre ellos cinco efectivos policiales.

Los procedimientos comenzaron el 18 de febrero último, a partir de la denuncia de ahorristas que no recuperaron la inversión, con allanamientos en distintas entidades asociadas, en Villa María, Córdoba, y Buenos Aires.

¿Qué decía el pedido de captura sobre Cositorto?

El pedido de captura sostiene que Cositorto está señalado por dirigir y promover, junto con otras siete personas, el “haber acordado asociarse para cometer ilícitos indeterminados, simulando ser una empresa de la fachada ”ZOE“ y ”Al Coaches SAS“ dedicada al dictado de cursos de Coaching, Mentoring, Trading, entre otros, con una solvencia extraordinaria a sabiendas que no contaban con los fondos suficientes para llevar adelante la operación financiera”.

En su alerta, Interpol sostuvo que Cositorto y sus socios habrían inducido al error a los damnificados “haciéndoles creer falsamente que al realizar un depósito de dinero que se instrumentaba a través de simples recibos, los imputados se encontraban en condiciones de pagar por lo menos un interés de un 7,5% mensual en dólares”.

“Sin embargo, los incoatados no contaban con los fondos para responder a lo prometido, dejando de asistir a la oficina, la cual fue cerrada definitivamente en febrero de 2022, sin dar respuesta alguna a los requerimientos de las víctimas perjudicadas, ocasionándoles un perjuicio en su patrimonio”, afirmó la Organización.

El pasado 7 de enero la CNV inició un sumario administrativo a Generación Zoe S.A., Universidad del Trading S.A. y Leonardo Nelson Cositorto por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales.

A eso se sumó la emisión de una alerta internacional en el portal de IOSCO, organización que agrupa a los reguladores del mercado de capitales del mundo, y a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, donde también se detectaron actividades de la empresa que encabeza Cositorto.

Generación Zoe está acusada de llevar adelante una estafa piramidal conocida como esquema Ponzi en la que se convence a la gente de entregar ahorros y a que hagan ingresar a nuevos participantes a cambio de mayores beneficios.

Según promocionaba a los supuestos inversores, Zoe tenía activos como una criptomoneda llamada Zoe Cash que pasó de valer cerca de 30 centavos de dólar a principios de año a poco más de 1 centavo en la actualidad (-97%) y se ufanaba de garantizar un retorno del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual en dólares, además de haber empezado a invertir en múltiples negocios como el fútbol, la gastronomía, “el metaverso” y los NFT.

Así hablaba Leonardo Cositorto en sus cursos

