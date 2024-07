Día de la Cultura Nacional: ¿por qué se celebra cada 29 de julio?

A través de un decreto reglamentado en 1982, se instituyó el 29 de julio como el Día de la Cultura Nacional, en homenaje a la figura del escritor y periodista Ricardo Rojas. Según el mismo decreto, el autor “representa muy singularmente, en su polifacética y honda personalidad intelectual, diversas manifestaciones culturales y encarna una preocupación argentina de preservar y difundir las características de la cultura nacional”.

Ricardo Rojas nació el 16 de septiembre de 1882 en Tucumán y vivió en Santiago del Estero, provincia en la que su padre fue dos veces gobernador. Estudió periodismo en Santiago del Estero y fue profesor de Literatura castellana, creador de la primera cátedra de Literatura Argentina en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y también de un instituto de literatura argentina que aún perdura en la Facultad de Filosofía de esa universidad nacional.

Rojas fue también Rector de dicha institución durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Además, ganó el Premio Nacional de Literatura, fue embajador en Perú y estuvo detenido en Tierra del Fuego tras el golpe de Estado de José Félix Uriburu.

El periodista fue uno de los críticos académicos que intervino en la recuperación del Martín Fierro para la literatura nacional, un libro considerado de baja categoría para su época. Como legado además dejó su casa, una interesante réplica de la Casa Histórica de Tucumán que está ubicada en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires. La construyó siguiendo su teoría “euríndica”, una propuesta estética que reivindicaba el diálogo de lo europeo con lo americano.

El Museo Casa de Ricardo Rojas-Instituto de Investigaciones posee un patrimonio diverso: muebles, obras de arte, piezas arqueológicas, objetos personales y reliquias. Su biblioteca, constituida por más de 25.000 volúmenes, es singular y rica en literaturas argentina, hispanoamericana y española. El archivo, por su parte, está compuesto por 100 mil documentos: la versión manuscrita de sus libros, pruebas de imprenta, obras inéditas, fotografías y un amplio epistolario que, en su conjunto, reflejan y testimonian la primera mitad del siglo XX.

“En esta casa están los libros que me sirvieron para escribir la historia de la literatura argentina; está la correspondencia copiosa intercambiada durante medio siglo con muchas conciencias sabias; está mi archivo [...]. Digo hoy que todo esto ya no me pertenece: pertenece a la patria, para que encuentren aquí los elementos que les permitan saber cómo palpitaba el corazón del país”, contaba Ricardo Rojas en una entrevista al diario La Nación en 1953.

DM