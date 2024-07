Día internacional del beso robado: ¿por qué se celebra el 6 de julio?

El 6 de julio se celebra el Día Internacional del Beso Robado, una celebración de origen desconocido. Simplemente se sabe que se viene celebrando en Gran Bretaña desde el siglo XIX y que actualmente se ha popularizado a nivel mundial.

Este día sirve de excusa para que muchas personas tomen valor y decidan plantarle un beso a la persona que desean desde hace tiempo, pero que no tuvieron el suficiente coraje para declarársele.

El Día Internacional del Beso Robado no se debe confundir con el Día Internacional del Beso, que se celebra el 13 de abril. Al final de cuentas el objetivo de ambas celebraciones es muy similar. Propagar amor en el mundo y recordarnos los múltiples beneficios que trae a nuestra vida el besar.

Beneficios de los besos para la salud

Algunos de dichos beneficios son:

Reducir la presión arterial.

Disminuir el colesterol en sangre.

Quemar calorías.

Aliviar el estrés.

Combatir el dolor.

Disparar la endorfina en nuestro organismo.

El beso robado más famoso de la historia

Aunque no se sabe a ciencia cierta, el porqué de esta celebración, sí se conoce que el beso robado más famoso de la historia, es el representado en la famosa fotografía de Alfred Eisenstaedt. Esa donde aparece un marinero norteamericano besando a una enfermera, en el Time Square, el 14 de agosto de 1945. Justo la fecha en que se declaró la victoria de Estados Unidos sobre Japón durante la segunda guerra mundial.

Qué es el consentimiento en la pareja

Según la Amnistía Internacional, se trata de un límite claro entre lo que expresamente un individuo acepta hacer, es la manifestación libre del acuerdo de voluntades para hacer cualquier acción en una relación sexo-afectiva y destaca que este debe ser libre, informado, concreto, reversible, pues consentir una vez no significa haberlo hecho para siempre, y entusiasta, es decir, que un “no” puede muchas veces no ser dicho explícitamente sin que ello signifique que existe voluntad para continuar con cualquier acto.

Frente a ello, la Amnistía Internacional insiste en que ante la duda es mejor detenerse y preguntar, pues el consentimiento se trata de una práctica que se basa en la comunicación y respeto.

Scaloni, sobre el beso de Marito, el utilero de la Selección Argentina

Si hay un terreno en el que -sacando las faltas de respeto- casi todo está permitido, es en el festejo tras un hito deportivo. La clasificación de la Selección Argentina a semifinales de la Copa América no tuvo una magnitud siquiera semejante a la gloria en el Maracaná o en Qatar, pero para un equipo que siempre quiere más se vivió con una emoción hasta similar. Y el ejemplo más fehaciente de esto lo dio Mario De Stéfano, el histórico utilero de la Selección Argentina, que ni bien Nicolás Otamendi convirtió el último penal ante Ecuador fue directamente a darle un pico a... ¡Lionel Scaloni!

“Dame un beso”, le dijo quien es popularmente conocido como Marito al entrenador de la Albiceleste, mientras le tomaba la cara con ambas manos completamente extasiado. Con su calma y semblante pacífico característico pese a la enorme alegría que le recorría por dentro, el comandante del campeón del mundo ni se inmutó y hasta pareció no haberse dado cuenta de la trascendencia que tuvo por lo que comentó en la conferencia de prensa pos partido.

Cuando ya la imagen empezaba a viralizarse a full en las redes sociales, a Scaloni le consultaron sobre ese curioso momento y se lo tomó con humor: “A Marito lo conozco de toda la vida. Me vino a saludar. No la vi la foto, pero bueno... Es un amigo, un tipo entrañable. Estaba muy contento, yo la verdad no me di cuenta dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre”.

“No fue consentido”, agregó Scaloni en un tono jocoso que despertó las risas de todos los que se encontraban en la sala del NRG Stadium.

NB