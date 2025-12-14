Día Internacional del Mono: ¿por que se celebra cada 14 de diciembre?

Cada 14 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Mono, una efeméride de alcance global que busca llamar la atención sobre la situación de los primates, uno de los grupos de animales más amenazados del planeta, y promover acciones de conservación frente a la pérdida de hábitat, el tráfico ilegal y el cambio climático.

Aunque nació como una iniciativa cultural impulsada en 2000 por estudiantes en Estados Unidos, la fecha fue adoptada por organizaciones ambientalistas y científicas de todo el mundo como una oportunidad para difundir información sobre la diversidad de especies de monos y simios, y los riesgos que enfrentan en estado silvestre. Actualmente, más de la mitad de las especies de primates están en peligro de extinción, según organismos internacionales especializados en conservación.

En la Argentina, el Día Internacional del Mono adquiere una relevancia particular por la presencia del mono carayá (Alouatta caraya), una de las pocas especies de primates que habitan el país, principalmente en las provincias del noreste, como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. La fragmentación de los bosques nativos, los atropellamientos en rutas y la caza ilegal figuran entre las principales amenazas para su supervivencia.

Especialistas y organizaciones ambientales aprovechan la jornada para reforzar mensajes de concientización, como la importancia de no capturar animales silvestres, respetar las áreas protegidas y denunciar el comercio ilegal de fauna. También destacan el rol clave que cumplen los primates en los ecosistemas, ya que muchas especies contribuyen a la dispersión de semillas y al equilibrio de los bosques.

Más allá de su origen simbólico, el Día Internacional del Mono se consolidó como una fecha para reflexionar sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza, y para recordar que la preservación de la biodiversidad es una responsabilidad colectiva que trasciende fronteras.