El día que Lanata contó por qué no le gusta el fútbol: “No me vengan con esa pelotudez de la pasión”

El histórico periodista Jorge Lanata, que murió este miércoles a los 64 años, estuvo toda su vida relacionado a la política, por lo que es muy raro encontrar algún archivo suyo hablando sobre deportes. Pero hubo una ocasión en la que contó por qué no le gusta el fútbol.

Durante un editorial en su programa televisivo, a una semana del comienzo del Mundial de Qatar 2022, Lanata detalló que no le gustaba el fútbol porque “es uno de los ejemplos más cínicos del sistema”, y pidió que no le vengan “con esa pelotudez de la pasión”.

“No es un secreto para nadie que a mí no me gusta el fútbol. Les voy a contar por qué. Debe sonar insólito, pero yo creo que el tema empezó con mi abuela. Doña María del Carmen López, mi abuela, era analfabeta”, comenzó en su relato.

Y añadió: “Yo me enteré recién a los 12 o 13 años, un sábado a la tarde en la casa de mi tío Dionisio. Ella estaba con un diario en la mano, yo no sé qué dije y mi tío me dijo: ‘La abuela no sabe leer, está mirando las fotos’… Desde esa época que no soporto que se aprovechen de los más indefensos”.

Esta situación lo dejó marcado de por vida y la trasladó a su forma de ver el fútbol: “Les cuento lo que yo veo cuando miro un partido: veo a veintidós millonarios que corren y, a su alrededor, miles de personas que pierden todos los días, pero que creen que ganan cuando los millonarios ganan. Me parece uno de los ejemplos más cínicos del sistema. Y no me vengan con esa pelotudez de la pasión. Yo sé lo que es la pasión, y no creo que nadie pueda decir que no soy un tipo apasionado”.

De qué equipo era hincha Lanata

En mayo de este año, Lanata reveló durante el pase de su programa de radio de qué equipo era hincha, por lo que parece haber dejado de lado (al menos un poco), aquel disgusto hacia el fútbol que expresó a finales de 2022.

“Soy hincha de River y del Pincha (Estudiantes de La Plata). Esto comenzó hace 4 o 5 años. Es fanatismo, simplemente, es amor futbolístico”, aseguró.

Incluso reconoció que festejó el título de Estudiantes en la Copa de la Liga unos pocos días antes.

