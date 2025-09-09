Día Mundial de la Agricultura: ¿por qué se celebra cada 9 de septiembre?

Se le rinde homenaje a una de las actividades más antiguas para la subsistencia de la humanidad. El 9 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Agricultura, una actividad de gran importancia para el desarrollo sostenible de las naciones en el mundo.

Mención especial merece el esfuerzo de los pequeños, medianos y grandes productores del campo, dedicados al cultivo de la tierra para la producción de alimentos de calidad para la población.

Con ello se reconoce su ardua labor en la producción de alimentos.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Agricultura?

La creación de esta fecha sirve para divulgar los retos que debe enfrentar el sector agrícola ante el cambio climático en el planeta y otros factores ambientales, así como los nuevos patrones de consumo.

Por otra parte, promover el estudio, desarrollo e innovación de la agricultura y su impacto en el medio ambiente, para el beneficio de futuras generaciones.

El 9 de septiembre se eligió porque marca la fecha en que se firmó el tratado de fundación de la Organización Mundial de Agricultura y Alimentación (FAO) en 1945. Este día sirve como un recordatorio de la importancia de la agricultura en la seguridad alimentaria global y destaca el compromiso de la comunidad internacional con el desarrollo sostenible en el sector agrícola.

La FAO desempeña un papel crucial en la coordinación de políticas y programas destinados a mejorar la producción agrícola, promover prácticas sostenibles y garantizar el acceso a alimentos adecuados y nutritivos para todas las personas. Celebrar este día ayuda a aumentar la conciencia sobre estos temas y a movilizar esfuerzos para abordar los desafíos globales relacionados con la agricultura y la alimentación.

¿Qué es la agricultura?

Entendemos por agricultura el conjunto de actividades relacionadas con el cultivo de la tierra y el tratamiento del suelo mediante la intervención del hombre para la producción y obtención de:

Alimentos (verduras, vegetales, frutas, cereales, tubérculos, granos) para el consumo humano.

Fibras (lino, algodón) utilizadas para la confección de prendas de vestir.

Pastos, semillas y forrajes para alimentar al ganado, aves de corral y domésticas.

Cultivos energéticos (maíz, soya) utilizados en la producción de bio-combustibles.

Productos químicos (etanol, plásticos, almidón, azúcar).

Productos biofarmacéuticos y drogas legales.

En la actualidad en varios países se utilizan técnicas e innovaciones aplicadas a la tecnología para el labrado y cultivo de la tierra, así como para efectuar los controles pertinentes para una mejor calidad de los productos agrícolas.

Orígenes de la agricultura

Se estima que las actividades de agricultura se originaron durante el periodo del neolítico, constituyendo una evolución de las actividades de recolección, caza y pesca. Se evidenciaron en los primeros cultivos de trigo y cebada, siendo labores efectuadas por las familias para su propio sustento.

Ya en la edad media se aplicaron algunas innovaciones, mediante nuevas formas de producción, incrementando las cosechas y la variedad de productos agrícolas.

En la actualidad, el sector agrícola dispone de maquinaria y tecnología de punta que facilita las labores de labranza, cultivo y cosecha, aumentando considerablemente los niveles de producción y la calidad de sus productos, satisfaciendo las necesidades de consumo de las familias a nivel mundial.

Algunos avances de la agricultura

El sector agrícola ha efectuado notables avances para la mejora de las técnicas y métodos de producción, así como en la calidad de los alimentos. Algunos de los avances tecnológicos que está revolucionando a la agricultura son los siguientes:

Tecnología GPS para la medición, registro y cálculo de área de terrenos.

Sensores de temperatura y humedad, para la medición de diversos Índices de Vegetación y contenido de clorofila, a fin de minimizar el impacto del suelo durante la etapa de crecimiento de las plantas, detectar el contenido de vegetación y la cantidad de nitrógeno en los cultivos.

Utilización de aviones teledirigidos para la distribución de plaguicidas para contrarrestar la invasión de insectos y drones para la obtención de datos como niveles de saturación del agua, altura de las plantas y determinar la biomasa de los cultivos.

Software SIG aplicado a la agricultura, para la recopilación de datos, temperatura, condiciones climáticas y del suelo, rendimiento de los cultivos.

