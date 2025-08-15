Día Mundial de la Relajación: ¿por qué se celebra el 15 de agosto?

Aunque nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo y cómo surgió el Día Mundial de la Relajación, lo cierto es que desde hace algunos años se ha popularizado esta celebración en todas partes del mundo.

El 15 de agosto se celebra el Día Mundial de la Relajación.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Relajación?

El estrés es uno de los principales detonantes de enfermedades como alta presión arterial, problemas cardiacos, obesidad e incluso diabetes.

Si dentro de nuestra rutina diaria o semanal, no dedicamos tiempo a desconectar del trabajo y de todos los factores que nos puedan producir estrés, muy probablemente el grito de ayuda de nuestro cuerpo termine siendo una ida a guardia de cualquier hospital.

Esta es la principal razón por la que en el mundo se le dedica todo un día a la relajación.

Beneficios de relajarnos

Todo descanso que le brindemos a nuestro cuerpo y sobre todo a la mente, nos permite reordenar las funciones y procesos biológicos de nuestro organismo.

En palabras sencillas, cada vez que nos relajamos ocurre en nuestro sistema lo mismo que ocurre en el sistema operativo de un PC cuando lo reseteamos.

Todo nuestro procesador, que sería el organismo analiza a fondo cada uno de nuestros procesos corrigiendo errores y ayudándonos a reorganizarnos tanto física como mentalmente, tal como sucede cada noche cada vez que alcanzamos el sueño REM, que es la fase en la que efectivamente soñamos y depuramos nuestro cerebro de toda aquella información que nos perturba y no nos es útil.

Relajarnos significa depurar la mente y el cuerpo, liberarnos de tensiones innecesarias y equilibrar nuestro organismo para que no sufra ningún tipo de colapso que ponga en peligro nuestra salud.

Cómo celebrar el Día Mundial de la Relajación

La buena noticia, es que resulta muy sencillo celebrar este día, sobre todo, porque se ha popularizado entre los spa, centros de yoga y los hoteles. Casi todos ofrecen algún tipo de descuento y actividades para motivarte a que desconectes de tu rutina diaria.

Entre las actividades que puedes realizar durante el día están las siguientes:

Meditación

La meditación no es solo silenciar nuestro cerebro, realmente se basa principalmente en respirar de la forma adecuada para oxigenar cada parte de nuestro cuerpo. Para el Día Mundial de la Relajación, podrías asistir a una sesión de meditación o simplemente irte a una zona tranquila de tu casa o ciudad, cerrar los ojos y concentrarte en tu respiración.

Hacer yoga

Si eres más deportista y te agrada tener el control de tu cuerpo, el yoga sería una actividad estupenda para este día. Si nunca lo has hecho, lo mejor es dar una clase con alguien experto en el tema y si ya tienes experiencia, tan solo saca tu estera, consigue un lugar bonito al aire libre y práctica algunas posturas básicas del yoga.

Actividades deportivas

Realizar algún deporte también ayuda a que nos relajemos y desconectemos de nuestro entorno, principalmente si se trata de actividades como montar en bici, trotar, nadar o hacer algo más divertido como una rutina de zumba.

Tener un día analógico

Está comprobado, que aunque la tecnología nos conecta y facilita la vida, también puede generar mucho estrés y evitar que nos relajemos a plenitud. Así que una excelente idea es desconectarse de las redes sociales y apagar el móvil aunque sea por estas 24 horas. Total, las notificaciones seguirán allí por la mañana.

