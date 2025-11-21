Efemérides
Día Mundial de la Televisión: ¿por qué se celebra el 21 de noviembre?
El 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión, una jornada impulsada por las Naciones Unidas desde 1996 para reconocer la influencia de este medio en la vida cotidiana y su rol en la comunicación global. Aunque en la actualidad convive con nuevas plataformas digitales, la televisión sigue siendo un espacio central para el acceso a la información y el entretenimiento en millones de hogares.
La fecha fue establecida tras el Primer Foro Mundial de la Televisión, realizado en la ONU, donde especialistas y líderes globales debatieron sobre el papel estratégico del medio en la construcción de agendas públicas y en la difusión de contenidos culturales, educativos y periodísticos. Desde entonces, cada 21 de noviembre se invita a gobiernos, medios y audiencias a reflexionar sobre su evolución e importancia.
La televisión marcó hitos históricos: desde transmisiones en vivo de eventos deportivos y culturales, hasta coberturas que modificaron el rumbo de la historia, como elecciones, crisis sociales o avances científicos. Además, fue clave para democratizar el acceso a la información y generar lenguajes visuales que hoy siguen influyendo en internet y las redes sociales.
Aunque el consumo televisivo se transformó, su esencia se mantiene: continúa siendo un punto de encuentro colectivo, un dispositivo que permite compartir noticias, historias y debates que definen a las sociedades. En la era de las pantallas múltiples, la TV se reinventa, combina formatos y se adapta a nuevas audiencias, pero conserva su capacidad única de llegar simultáneamente a millones de personas.
El Día Mundial de la Televisión invita a valorar su historia, analizar sus desafíos actuales —como la desinformación, la concentración mediática o la competencia de los servicios de streaming— y reflexionar sobre el futuro de un medio que, lejos de desaparecer, sigue en plena transformación.
