Dyzhy Fernández: “No me considero hombre, me considero persona no binaria"

Dyhzy Fernández se hizo eco del anuncio sobre el nuevo DNI presentado el último miércoles y aseguró que va a tramitar su nuevo documento y que elegirá la nomenclatura X, una opción válida para quienes se autoperciban dentro del género no binario.

Las personas no binarias podrán elegir "X" en el DNI: "Al Estado no debería importarle el sexo de sus ciudadanos", dijo Alberto Fernández

"No me considero hombre, me considero persona no binaria", declaró contundente en un vivo que realizó por la red social Instagram, en la que acumula más de 430 mil seguidores, y llamó a la reflexión: "La gente tiene que deconstruirse, hoy no es raro, no llama la atención ver una pareja homosexual casándose desde la ley de matrimonio igualitario".

Durante la celebración en vivo por el novedoso anuncio, un usuario le preguntó si "no binarie" tenía que ver con que no se identificaba con ningún género, y respondió ejemplificando: "Hay distintos tipos de género dentro del espectro. Hombre, mujer, no binario, queer, género fluído, etc.", detalló.

Además, el influencer se refirió a sus detractores y reconoció que siempre van a existir personas homofóbicas y transfóbicas a las que llamó "gente del mal", y las acusó de "resistirse siempre estos cambios".

Dyhzy también confesó no haberse identificado nunca con el nombre que figura en su DNI, Estanislao Fernández, y manifestó en reiteradas ocasiones que no le agrada que lo llamen por el nombre que sus padres eligieron.

DA