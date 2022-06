El Ejército suspendió a once oficiales que participaron del “bautismo” en el que murió un subteniente

El Ejército Argentino suspendió de manera preventiva a once oficiales que participaron de la fiesta de iniciación en la que murió el subteniente Matías Ezequiel Chirino, de 22 años. Además, instruyó a la Justicia Militar para qué esclarezca el hecho y determine las responsabilidades individuales de la fiesta realizada el domingo en Paso de Los Libres, Corrientes.

La decisión fue confirmada por el ministro de Defensa, Jorge Taiana. “Estoy conmovido, es horrible lo que ha pasado, nos enteramos el domingo, se puso en marcha la denuncia ante el juzgado por la muerte dudosa de un joven, Matías (quien) cumplió 22 años el 11 de junio. Es inaceptable que haya habido excesos en una recepción de bienvenida de compañeros”, dijo Taiana en declaraciones a Radio 10.

El ministro señaló que “se suspendió a los 11 oficiales que participaron del asado por presunta falta gravísima”, a la vez que confirmó que la muerte de Chirino se produjo durante “un asado de bienvenida” en el que “hubo un consumo extraordinario de alcohol y la información da que (Matías) no estaba acostumbrado, se fueron a dormir y el chico se descompone y muere de broncoaspiración”.

El joven cordobés murió por broncoaspiración en el marco de “un bautismo” para el ingreso al Cuartel del Grupo de Artillería de Monte 3 de la localidad correntina y su padre denunció públicamente a las autoridades por “abuso de autoridad”. “Lo mataron, no fue un accidente. Los responsables tienen que ir presos”, afirmó el hombre. En ese contexto, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Guillermo Olegario Pereda, ordenó la investigación interna.

“Ya se ha procedido a la suspensión del servicio, en forma preventiva, de todo el personal involucrado en los hechos que son motivo de investigación, entre ellos 11 oficiales, ante la presunta comisión de faltas gravísimas”, sostiene el comunicado emitido ayer por la noche.

La autopsia realizada por el Ministerio Público Fiscal indicó que Chirino murió por broncoaspiración y no presenta “factores externos”. “El resultado del protocolo de autopsia, que determina la causal de muerte, señala que fue por broncoaspiración y la víctima no presentaba lesiones de ningún tipo”, afirmó el fiscal Mauro Casco a Radio Dos. Sin embargo, el padre sostiene que su hijo fue obligado a beber y comer de manera exagerada y luego tirarse a la pileta, lo que le provocó la muerte. El joven fue encontrado a las 5 de la mañana ahogado en su propio vómito y trasladado al Hospital San José.

“Tenían que hacer la bienvenida y le exigen a él y a dos más, comprar bebidas en exceso, carne, cigarrillos, whisky, postre y llevárselo a sus superiores. A la noche comienza el protocolo, comer y exigirle a mi hijo que tome, porque en el Ejército eso es una tradición, cualquiera lo sabe”, sostuvo el padre del joven en declaraciones a Somos Río Cuarto. Además, sostuvo que esa noche su hijo fue obligado a meterse a la pileta a pesar de las bajas temperatura: “A cierta hora de la noche los hacen tirar a una piscina, con el frío que hacía en Paso de los Libres, y después los mandaron a seguir comiendo y tomando”.

El padre reconstruyó lo que sucedió esa noche a través de los testimonios de los amigos de Matías en la fuerza. “Me dijeron que los obligaron a desnudarse y tirarse a la pileta, lo trataron mal. Además, lo obligaron a manejar a Paso de los Libres, a pesar de que no estaba en condiciones porque lo hicieron tomar, para que compre más fernet y cigarrillo”, agregó el Chirino.

El hombre criticó al jefe del Grupo de Artillería Monte 3, el subteniente Alejandro Delatorre, por la manera en que trató el tema. “Venite al hospital que tu hijo está muerto, me dijo. Nadie me dio una explicación, me dijeron fríamente que vaya al hospital. Le pregunté si tenía algo para decir y parecía que yo estaba hablando con un mudo”, comentó.

CDB/MG