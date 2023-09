Encuentran el cuerpo de un hombre en uno de los lagos del barrio de Palermo

El cuerpo de un hombre de entre 35 y 40 años fue hallado este lunes en uno de los lagos de la zona de los bosques del barrio porteño de Palermo. Los investigadores intentan identificar a la víctima por sus tatuajes y aguardan la realización de una autopsia para determinar las causas del deceso, según informaron fuentes policiales y judiciales.

El descubrimiento ocurrió en horas de esta mañana en el lago Victoria Ocampo de la plaza Sicilia, situada en el cruce de las avenidas Sarmiento y Berro. Se trata del mismo sitio donde el 30 de agosto pasado fue asesinado de una puñalada el ingeniero civil Mariano Barbieri durante un asalto.

A partir de un llamado a la central de emergencias 911, arribó al lugar personal de la comisaría vecinal 14C con jurisdicción en la zona, además de Bomberos de la Policía de la Ciudad, quienes trabajaron en la extracción del cuerpo.

El cadáver apareció a medio metro de la orilla y pertenece a un hombre mayor de edad aún no identificado. Fue revisado por peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) de la Policía de la Ciudad.

Voceros vinculados a la investigación aseguraron que el cuerpo presentaba dos tatuajes, uno en la espalda con un diseño de un escorpión o similar y un toro en el brazo izquierdo. La víctima vestía short bordó, remera negra, una campera polar, medias y zapatillas, además de un barbijo celeste, según describieron.

Entre los elementos encontrados hay un cigarrillo armado y una bolsa con una sustancia vegetal, la cual los investigadores creen que puede ser de tabaco o marihuana. Sin embargo, en poder del hombre no se halló ningún documento que acredite identidad, por lo que por el momento es un “NN” no identificado. Lo único que tenía el fallecido entre sus ropas son dos tarjeta SUBE para transporte público, que ahora serán analizadas para determinar si están registradas a nombre de alguien, aunque esto no significa que le pertenezca.

“A simple vista, no se observaron signos de violencia o criminalidad”, dijo un vocero policial, aunque se aguarda la posterior remisión del cuerpo a la morgue judicial para confirmar las causas del deceso. Una fuente judicial reveló que, según el primer reporte de los peritos de la UCM a las autoridades judiciales, la víctima llevaba entre 8 y 12 horas fallecida.

Los pesquisas analizaban esta tarde las cámaras de seguridad de la zona que pudieron haber captado el momento en el que el hombre ingresaba a la plaza y, en ese caso, si estaba solo o se hallaba acompañado. De hecho, las filmaciones fueron la clave para lograr esclarecer el crimen del ingeniero Barbieri, ya que se estableció el camino que realizó el presunto homicida.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial esta tarde para continuar con el procedimiento de identificación y establecer las causas de muerte. En la causa, caratulada de manera preliminar como “averiguación causales de muerte dudosa”, interviene la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 53 a cargo del fiscal Matías Di Lello, quien instruyó a los investigadores de la Comuna 14 para llevar adelante la pesquisa.

LC con información de agencia Télam