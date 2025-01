Más fuego en la Patagonia: tras el PN Nahuel Huapi, se incendia un pueblo en Chubut

La localidad chubutense de Epuyén, en la zona conocida como Rinconada, quedó este miércoles envuelta en un inmenso incendio forestal. Las llamas comenzaron precisamente entre el cementerio municipal y la Escuela Provincial N° 9.

Por el avance del fuego hubo que evacuar al menos 200 familias. Aunque rápidamente acudió al lugar personal del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, que trabajó junto a tres aviones hidrantes, el viento complicó el operativo y el desastre llegó a la Ruta 40.

“Ya se evacuaron a 200 viviendas, según nos informó el director de Defensa Civil del Municipio. El incendio está muy activo. Vamos a tener mucho viento hasta altas horas de la noche, por lo que es muy difícil de controlar. Están todos los recursos puestos”, según informó al sitio local ADN Sur el subsecretario de Protección Civil de Chubut, Eduardo Pérez.

“Lo primordial es salvar vidas. Hay que evacuar toda la zona porque, con este viento, no sabemos dónde puede ir a parar el incendio. Por favor, le pedimos a la gente que no se acerque al incendio y no transite por los callejones. Es un incendio reciente, que comenzó hace dos horas y estamos trabajando, pero las condiciones climáticas son adversas, sobre todo en un incendio de interfaz, donde hay muchas viviendas”, agregó.

A las 15 se tomó la decisión de evacuar las viviendas y a las 18 la de cortar la ruta para prevenir mayores accidentes.

Para este jueves se espera la presencia del gobernador Ignacio Torres en el lugar, quien dará una conferencia de prensa.

Las altas temperaturas y los incendios forestales no dan tregua. El lunes se consumieron más de 3.5000 hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Bariloche donde los operativos habían comenzado tres semanas atrás, pero las condiciones climáticas complicaron las tareas en el último tiempo.