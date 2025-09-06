Giorgio Armani en el cine: cinco películas que dejaron huella con su vestuario

Este jueves 4 de septiembre de 2025 fallecía Giorgio Armani, el diseñador de moda italiano que cambió la forma de vestir, con sinónimo de estilo y elegancia, a los 91 años en Milán, tal y como anunció la casa de moda a través de un comunicado de prensa.

La elegancia y el estilo que se identificaron con Armani se trasladaron también al cine, con varios looks icónicos, sobre todo de piezas de traje, que vistieron personajes reconocidos de Leonardo Di Caprio, Brad Pitt o Kevin Costner.

Gigoló Americano (1980)

Esta película de Paul Schrader, con Richard Gere como protagonista, fue la primera en la que Giorgio Armani participó en el cine, como comisionado para crear el vestuario del personaje principal, Julian Kay, que vistió completamente del italiano con trajes de corte relajado, ligeros y precisos a la vez que ascendía como referente global de la moda.

Los intocables (1987)

Desde entonces, otra de las aportaciones de Armani en el cine fue con el vestuario de Kevin Costner en ‘Los intocables’, de Brian de Palma en 1987, y que erigiría hombros anchos de la estética de los ochenta con lo que se alejó de los años treinta en los que se basa la trama, pero se estilizó al personaje.

Con Kevin Costner volvería a trabajar en 1992 en ‘El Guardaespaldas', con el que realizó un contraste destacado con su vestuario respecto a Whitney Houston, la otra protagonista, además de que también participó en otro filme con temática gánster como fue ‘Buenos muchachos’ con Robert De Niro.

El caballero oscuro (2008) y El caballero oscuro: la leyenda renace (2012)

Armani también puede decir que vistió a Batman, bueno realmente a Bruce Wayne en la piel de Christian Bale, que destacó con sus trajes hechos a medida en las dos cintas con las que cerró la trilogía de Christopher Nolan del superhéroe, en los que quedaba claro su posición económica, y en el que tuvo un papel importante la diseñadora de vestuario Lindy Hemming.

Bastardos sin gloria (2009)

Si hablamos de looks icónicos de Armani uno de los primeros que viene a la mente es el esmoquin de color marfil con solapas de punta que lució Brad Pitt en una mítica escena de ‘Bastardos sin gloria’ de Quentin Tarantino.

Un diseño que se complementó con un clavel rojo, pañuelo de bolsillo blanco, corbata negra y gemelos de perla, que nos conecta al más estilo de James Bond para la escena que viene después de acción.

El lobo de Wall Street (2013)

Una de las últimas participaciones destacadas de Giorgio Armani en el cine fue ‘El lobo de Wall Street’ de Martin Scorsese, donde vistió a Leonardo DiCaprio en el papel de Jordan Belfort con trajes de doble botonadura, hombros anchos y cintura ceñida para representar el espíritu de la década de los noventa.

La diseñadora de vestuario Sandy Powell recurrió a Armani, que colaboró personalmente junto a ella y el sastre de Nueva York, Leonard Logsdail, siendo dos de los trajes elaborados a mano, uno de color gris pálido y otro en azul marino.