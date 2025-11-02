El presidente Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia el pasado viernes.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario escribió: “TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli”.

Milei destacó que Santilli será el encargado de llevar adelante “las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.

El exvicejefe porteño llega al gobierno tras ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la lista de La Libertad Avanza, luego de que se bajara la candidatura de José Luis Espert, acusado de tener vínculos con el narcotráfico.

Aún continúa la expectativa sobre el rol que ocupará el asesor presidencial Santiago Caputo, quien hasta ahora se esperaba que se encargara de las relaciones con provincias y legisladores.

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escribió en su cuenta de X: “Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita. Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada. Fin”.

Por su parte, Lisandro Catalán presentó su renuncia el viernes por la noche a través de redes sociales: “Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”.

Poco antes, había renunciado Francos, en medio de la interna del Gobierno y los rumores sobre su futuro, mientras el Presidente cenaba con Macri en la Quinta de Olivos.