Renos, turistas y soldados de la OTAN en la 'ciudad natal' de Papá Noel en Finlandia: “El Santa Park es un búnker”

En la ciudad finlandesa de Rovaniemi se pueden vivir todas las experiencias imaginables en torno a Papá Noel. Considerada la ciudad natal de Santa Claus (en Finlandia lo llaman joulupukki), ofrece desde visitas a su ‘oficina’ en el Círculo Polar Ártico hasta paseos en trineos con renos. Incluso la casa de diseño finlandesa Marimekko tiene una sucursal allí.

Pero esta Navidad los que se dan cita allí no son solo los cientos de miles de turistas que llegan del resto del mundo en busca de Santa Claus. La capital nevada de la Laponia finlandesa se está convirtiendo en un destino cada vez más popular también para militares internacionales. Miles de soldados de la OTAN pasaron en las últimas semanas por Rovaniemi para realizar ejercicios de entrenamiento en la cercana Rovajärvi, la mayor zona de maniobras militares de Europa occidental, a unos 90 kilómetros de la frontera. Allí se preparan para un posible ataque de Rusia.

Se espera que Rovaniemi, donde hay una base aérea, se convierta pronto en un centro clave de las Fuerzas Terrestres Avanzadas de Finlandia (FLF, por sus siglas en inglés), un grupo de combate de la OTAN liderado por Suecia destinado a actuar como elemento disuasorio en la frontera oriental.

Renos y aviones militares

El aumento en la actividad militar no pasó desapercibido para los turistas de Rovaniemi. Donna Coyle y su hija Lyla, turistas de Escocia, se sorprenden al oír aviones militares durante el safari con renos. “No sabíamos nada al respecto”, dice Donna.

“Esta mañana hicimos una excursión en renos y vimos aviones militares sobrevolando la zona”, dice Hannah Schlicker, turista de Stuttgart, en Alemania. Opina que ni siquiera en la ciudad natal de Papá Noel es posible escapar de la realidad de una Europa en guerra. “Estando aquí sentimos la presencia de la realidad, no puedes esconderte”.

La “caverna natal de Papá Noel” del Santa Park está excavada en un gran montículo. Es difícil ignorar que su función alternativa es servir de refugio antiaéreo para los residentes de la ciudad. “En realidad, da miedo pensar en lo cerca que estamos [de Rusia], pero, por otro lado, el Santa Park es un búnker... quizá eso ayude un poco”, dice Hannah.

Tensiones

Las tensiones entre Rusia y Europa occidental van en aumento. En medio de las estancadas conversaciones de paz con Ucrania, Vladímir Putin dijo que está “preparado” para la guerra si Europa la inicia. En caso de invasión rusa, se considera que una de las posibilidades de ataque es la frontera finlandesa de casi 1.450 kilómetros, 380 de los cuales se encuentran en Laponia.

El Ejército finlandés advirtió que Rusia está preparándose para trasladar más soldados a la frontera con Finlandia una vez termine la guerra en Ucrania, aumentando su infraestructura y presencia para convertirse en una “fuerza más imponente”.

Por su geografía y por su historia con el vecino oriental, Finlandia lleva mucho tiempo preparada para una guerra con Rusia. La obligación de participar en la defensa nacional está consagrada en la Constitución del país. La entrada en la OTAN de 2023 supuso cambios considerables: además de una mayor cooperación internacional, la OTAN abrió en octubre un nuevo centro de mando en la ciudad de Mikkeli, en el sudeste finlandés.

El parque de atracciones Santa Claus Village está lleno de niños, y bastantes adultos, emocionados que acuden en masa a conocer a Papá Noel bajo la nieve. Mientras tanto en Rovajärvi, a poca distancia de allí en coche, casi 1.000 soldados de Suecia, Finlandia y Reino Unido participan en las Lapland Steel 25, unas maniobras que se efectúan inmediatamente después de otras, las Northern Strike 225, durante las que se entrenaron más de 2.000 soldados polacos y finlandeses.

The Guardian tiene acceso a las maniobras Lapland Steel 25, que simulan un combate entre soldados suecos y reclutas y soldados finlandeses armados con rifles. En bosques de pinos y con la nieve hasta las rodillas hay ejercicios con tanques, helicópteros y esquís de fondo.

Rusia está reforzando su estructura militar en el Ártico, en primer lugar para proteger las capacidades estratégicas de su disuasión nuclear, pero también para proteger los recursos económicos que se están abriendo Marko Kivelä — Comandante de la Brigada Jaeger

“Nos estamos preparando para lo peor”, dice la sueca Alva Stormark, soldado y conductora de tanques de 19 años. “Porque sabemos que hay una guerra en Europa y estamos cerca de los rusos”. Ella se alistó en el Ejército sueco hace aproximadamente un año y medio. Asegura que fue “una decisión difícil”, teniendo en cuenta las tensiones geopolíticas, pero sigue decidida. “Defender Suecia es algo que quiero hacer”.

El comandante finlandés Mikko Kuusisto es el jefe de entrenamiento de la Brigada Jaeger, la unidad más septentrional de su país. Explica que las maniobras Lapland Steel no siguen un “escenario específico” pero, en un mapa de los ejercicios militares, es posible ver una gran flecha roja que viene del noreste en dirección Rusia.

Kuusisto también señala que, aunque el círculo polar ártico “se mueve constantemente” en función del movimiento de la Tierra, no hay ninguna duda de que Rovaniemi es el verdadero hogar de Papá Noel. “Donde pasa la mayor parte del año es aquí, en Rovaniemi”, dice.

La frontera de Finlandia con Rusia lleva dos años cerrada en medio de las crecientes tensiones. Más de una cuarta parte de esa frontera se encuentra en la escasamente poblada Laponia, donde solo vive el 3% de la población del país.

La región tiene una importancia estratégica vital, según indica el coronel Marko Kivelä, comandante de la Brigada Jaeger, refiriéndose a la proximidad de la península de Kola, donde Rusia mantiene la mayor concentración de armas nucleares del mundo.

Kivelä explica que Rusia está “cambiando su presencia” en la península de Kola y en la frontera con Finlandia creando nuevas divisiones y un nuevo cuerpo del ejército. “Eso significa que están armando una estructura de mando y control, así como la infraestructura necesaria para que las tropas puedan regresar a la frontera finlandesa cuando termine la guerra en Ucrania”, dice. “Entonces también podrán equipar a los soldados y cambiar su presencia, para que haya una fuerza rusa más imponente al otro lado de nuestra frontera”.

Especializada en entrenamiento ártico y en defensas terrestres antiaéreas, el lema de la Brigada Jaeger es “el norte resiste” (“Pohjoinen pitää”, en finlandés).

Kivelä cree que las tensiones actuales marcan una “nueva guerra fría” con Rusia. “Es un momento en el que tenemos una guerra en Ucrania, es un momento en el que el Ártico se vuelve cada vez más interesante porque el hielo se está derritiendo, y hay recursos naturales más fácilmente disponibles”, dice.

“Rusia está reforzando su estructura militar en el Ártico, en primer lugar para proteger las capacidades estratégicas de su disuasión nuclear, pero también para proteger los recursos económicos que se están abriendo”, añade. “La construcción de bases es algo que ya ocurrió durante la Guerra Fría, y ahora están haciendo más o menos lo mismo”.

“Evitar la violencia demostrando capacidad”

La recluta finlandesa Rebekka Bruun, de 23 años, se alistó voluntariamente en el servicio militar [para los hombres, el reclutamiento es forzoso]. No se arrepiente, a pesar de la amenaza de guerra y de lo agotadoras que pueden ser las largas marchas con el equipo, el arma y la mochila a cuestas. Una carga que a menudo equivale a la mitad de su propio peso. “No diría que no me cambiaría por nadie ni un solo día, porque sí que lo haría, pero no me arrepiento de la decisión de alistarme en el Ejército”, dice. Aunque a veces le preocupa el aumento de las tensiones en la frontera, se siente preparada para la posibilidad de una guerra. “Nos han entrenado bien, así que no estoy nerviosa”.

“Alguien tiene que hacerlo”, dice Joona Lahtelin, de 20 años, recluta como Bruun. “De todos modos, la mayoría estamos aquí por voluntad propia, para que no sea tan difícil dar el paso de alistarnos cuando llegue la guerra”.

Representantes de las fuerzas armadas de Suecia, Finlandia y Noruega se reunieron a principios de mes en Rovaniemi con el objetivo de hablar sobre los planes para el establecimiento de la FLF de Finlandia, que tendrá su base en la ciudad.

Según Michael Carlén, general de brigada del ejército sueco y comandante de la 1.ª División, los grupos de combate vendrían desde la frontera sueca en Boden, Norrbotten. La FLF de Finlandia desempeñará un “papel importante en el fortalecimiento del flanco oriental” de la OTAN, dice Carlén. “Tenemos una zona geográfica con un terreno muy difícil, pocas carreteras, muy poca infraestructura y un clima que se caracteriza por un frío muy intenso en invierno”, dice. Las maniobras internacionales tienen como objetivo “demostrar nuestra capacidad y servir de disuasión”, añade. “Hay que evitar la violencia con Rusia demostrando nuestra capacidad”.

Petteri Orpo y Ulf Kristersson, los primeros ministros de Finlandia y de Suecia, publicaron una declaración conjunta el 1 de diciembre explicando que tienen previsto “profundizar en la cooperación bilateral”, incluyendo la defensa y la preparación civil.

Traducción de Francisco de Zárate.