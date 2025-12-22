Denuncian represión en Quilmes durante una protesta por el proyecto que privatiza el estacionamiento y las fotomultas

Una movilización de trabajadores de la economía popular terminó de manera abrupta tras la intervención policial este lunes por la mañana frente al Concejo Deliberante de Quilmes. De acuerdo a los manifestantes, los efectivos de seguridad avanzaron sobre las personas que protestaban en medio de disparos de balas de goma y gases, que dejó decenas de heridos y detenidos.

El operativo policial se puso en marcha mientras cuidacoches y trabajadores de la economía popular (UTEP) reclamaban ser escuchados antes de la votación de la ordenanza que busca privatizar el sistema de tránsito municipal. “Fuimos a defender el pan de nuestras familias y nos responden a los tiros para cuidar el negocio de una empresa privada”, denunciaron referentes de la organización.

En tanto, desde el municipio “lo que hoy se está haciendo en el Concejo Deliberante es votar una ordenanza para llamar a licitación, donde entre otros puntos se establece que se van a contemplar a los trabajadores o cuidacoches preexistentes (en blanco, con obra social)”. “Lo que no se va a hacer, y es lo que quiere el MTE, es adjudicar directamente a una cooperativa para hacer ese trabajo”, apuntaron fuentes locales.

La protesta tenía como objetivo frenar la entrega de la concesión de estacionamiento y fotomultas a empresas vinculadas a Leandro Camani, empresario dueño de Secutrans, que forjó un imperio de la recaudación a partir de las multas fotográficas y que maneja 1.500 cámaras en una decena de municipios bonaerenses.

Camani opera en Lezama, Chivilcoy, Escobar, San Antonio de Areco, La Matanza, Morón, Hurlingham, San Martín y Mar del Plata y en sus estadísticas figura que 7 de cada 10 fotomultas que logra son nulas, por distintos motivos técnicos, pero se deben procesar de todas formas, según informa Infocielo.

“Respuesta desmedida”

Los trabajadores advirtieron que la “respuesta desmedida” de las fuerzas de seguridad “busca disciplinar la protesta social para aprobar el proyecto a cualquier costo”.

Desde la UTEP hicieron responsable al gobierno municipal y a las fuerzas de seguridad por la integridad física de los manifestantes. “Exigimos el cese inmediato de la violencia y la urgente liberación de todos los compañeros detenidos. No vamos a permitir que se lleven puestos nuestros derechos a los tiros”, sentenciaron.

Asimismo, las organizaciones convocaron “a la más amplia solidaridad de organismos de derechos humanos, sindicatos y medios de comunicación para visibilizar el accionar policial y frenar la escalada de violencia”.

Los argumentos de la protesta: “Despidos encubiertos”

De acuerdo a los dirigentes de la UTEP, hay “despidos encubiertos” detrás del proyecto de privatización del sistema de tránsito en Quilmes y “en el peor momento de la crisis económica, la respuesta no puede ser dejar familias en la calle. Quieren privatizar el estacionamiento medido y barrer con el trabajo de cientos de cuidacoches que sostienen el servicio hace años”.

“El escenario es dramático: recesión, falta de trabajo y pobreza que crece. En este contexto, entregar el sistema a una empresa privada significa dejar sin sustento a cientos de vecinos que se inventaron su propio trabajo para sobrevivir. Es una decisión de crueldad social”, agregaron.

“¿La prioridad es garantizarle la rentabilidad a una empresa o el plato de comida a la gente? La ordenanza busca beneficiar a firmas vinculadas a Leandro Camani (investigado por la Justicia Federal). Plata para un empresario con causas penales y hambre para los trabajadores”, denuncian desde la organización que nuclea a trabajadores populares, al tiempo que proponen un “sistema de estacionamiento con inclusión social; gestión en manos de trabajadores locales; y que la recaudación vaya al Hospital Municipal, no a una cuenta privada”.

Las explicaciones del municipio de Quilmes

Frente a las protestas de los trabajadores, el municipio de Quilmes que conduce Eva Mieri tras el pedido de licencia de Mayra Mendoza para asumir como diputada bonaerense, explicó este lunes que desde la gestión ejecutiva “se está trabajando para ordenar el estacionamiento en Quilmes, en el marco de un plan integral de mejoramiento del tránsito del distrito ante las reiteradas denuncias de los vecinos y vecinas por los inconvenientes generados por los cuidacoches (comúnmente llamados trapitos)”.

“Lo que hoy se está haciendo en el HCD es votar una ordenanza para llamar a licitación, donde entre otros puntos se establece que se van a contemplar a los trabajadores o cuidacoches preexistentes (en blanco, con obra social). Lo que no se va a hacer, y es lo que quiere el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), es adjudicar directamente a una cooperativa para hacer ese trabajo. La decisión es llamar a licitación para que aquel que esté en condiciones de cumplir con el pliego pueda presentarse libremente”, argumentaron desde el gobierno quilmeño.

