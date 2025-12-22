Revelan que Milei tenía un acuerdo confidencial con el empresario detrás de la cripto $LIBRA

Hayden Davis, el impulsor de $LIBRA, tenía un acuerdo confidencial con Javier Milei. Pese a que anoche Javier Milei se desligó en una entrevista televisiva sobre el escándalo, en las últimas horas se conocieron más detalles sobre la trama que tiene al Presidente aún en el centro de escena. El mandatario y el empresario estadounidense tenían una estrecha relación.

Según publicó hoy el diario Clarín, Davis viajó de urgencia a Buenos Aires el 30 de enero de 2025 por pedido del propio Presidente y mantuvo una reunión de alrededor de veinte minutos en la Casa Rosada con Milei, registrada oficialmente como un encuentro para “analizar tecnologías descentralizadas y blockchain”.

Durante ese breve encuentro, firmaron un documento confidencial mediante el cual Davis fue designado asesor ad honorem del gobierno argentino en temas de blockchain e inteligencia artificial, apenas dos semanas antes de que estallara el escándalo con el token $LIBRA.

El acuerdo, de apenas dos páginas y redactado en español pese a que Davis no domina el idioma, lo vinculaba formalmente al Estado argentino con cláusulas estrictas de confidencialidad, y detallaba compromisos de asesoramiento en automatización con contratos inteligentes, digitalización de documentos públicos y desarrollo de ecosistemas de innovación digital.

La visita del empresario y la firma de este pacto confidencial ocurrieron días antes de que $LIBRA se lanzara oficialmente el 14 de febrero, un proyecto que llegó a generar una capitalización de miles de millones de dólares en minutos tras una promoción en redes sociales de Milei, y que luego se desplomó, provocando pérdidas masivas para inversores minoristas.

Anoche con Luis Majul Milei se despegó de la causa $LIBRA: “No hubo estafa”, dijo. “Era un mercado particular, los que entraban, sabían, no hubo estafa, porque la gente entró voluntariamente. En Estados Unidos, no hay estafa, le liberaron los fondos”, explicó Milei sobre Davis, quien se sacó con él una foto en Casa Rosada poco antes del escándalo con $Libra.

“Todas las cosas que yo dije fueron así. Era un mercado muy particular, en el que los que entraron sabían en lo que estaban entrando y tomaron sus riesgos. Ojo, porque en Estados Unidos esto ya está resuelto, falta que lo resuelva la Justicia argentina”, se desligó el mandatario.

MC