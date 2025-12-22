Desempleo en baja y más empleo precario: el contraste que tensiona el relato oficial

La desocupación en Argentina cayó al 6,6% en el tercer trimestre de 2025, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), dato celebrado en varias esferas del Gobierno de Javier Milei.

La cifra, publicada la semana pasada por el organismo, implica una baja de 0,3 puntos porcentuales interanuales y de un punto respecto del trimestre anterior, y se traduce en 1.487.000 personas sin empleo, unas 47 mil menos que un año atrás.

El gráfico publicado por el Indec

Sin embargo, detrás de ese dato positivo en términos agregados, se consolida una tendencia que enciende alertas: el crecimiento del empleo está siendo absorbido casi exclusivamente por el trabajo informal.

En paralelo a la caída del desempleo, el Indec registró un aumento interanual de 0,7 puntos en la informalidad, que pasó del 42,6% al 43,3% de los ocupados.

Qué dice el informe que refuta al Indec

Ese fenómeno es el eje central del último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), que pone el foco no en la cantidad sino en la calidad del empleo. Según el análisis del think tank del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, el 84,5% de los nuevos puestos de trabajo creados en el último año son informales, lo que configura un mercado laboral más frágil y desprotegido.

Una cuestión de interpretación

El contraste entre ambas miradas no radica en los datos —que surgen en ambos casos de la Encuesta Permanente de Hogares— sino en la interpretación. Mientras el Indec describe un escenario de mayor actividad, con una suba de 0,3 puntos en la tasa de actividad y de 0,4 puntos en la ocupación, el Instituto Argentina Grande advierte que esa mejora se produce en un contexto de destrucción del empleo formal y del entramado productivo.

De acuerdo con el informe, desde el traspaso de gobierno entre Alberto Fernández y Javier Milei se perdieron 154.382 empleos privados registrados, con caídas en 21 de las 24 provincias. La construcción lidera el retroceso, con más de 64 mil puestos menos, seguida por la industria, que perdió casi 48 mil trabajadores formales. Incluso sectores considerados dinámicos, como minería, muestran pérdidas de empleo.

A este panorama se suma el cierre de empresas: 20.134 unidades productivas dejaron de operar desde noviembre de 2023, un promedio de 30 firmas menos por día, lo que refuerza la idea de un ajuste que impacta sobre la estructura económica de largo plazo.

Las mujeres y el empleo de baja calidad

El informe del IAG también subraya que la precarización laboral tiene un sesgo de género. El crecimiento del empleo de baja calidad golpea especialmente a las mujeres, en un contexto de fuerte caída real de los salarios públicos —hasta un 30% por debajo de 2023— en sectores feminizados como salud y educación, que además funcionan como referencia para las paritarias privadas.

El contexto

La difusión de los datos oficiales ocurre, además, en un momento de alta tensión política. El Gobierno de Milei pateó la reforma laboral para el 10 de febrero, mientras la CGT amenaza con la posibilidad de un paro general antes de que termine el año. En paralelo, la Cámara alta debatirá el próximo 26 de diciembre el Presupuesto 2026, aunque corre el rumor en Balcarce 50 que el propio Milei vete la ley en caso de ser aprobada.

En ese marco, el informe del IAG plantea que la expansión del trabajo informal no es un problema a futuro, sino una dinámica ya en marcha, incluso antes de eventuales cambios en la legislación.

Los números del Indec muestran una baja del desempleo, pero el diagnóstico del IAG advierte que esa mejora se apoya en bases endebles: más informalidad, menos empleo registrado, caída de salarios y cierre de empresas. Un escenario que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo laboral y económico en el mediano plazo.