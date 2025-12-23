Joan Manuel Serrat: “Me sorprende que hoy en día haya ese rechazo a que un obrero se llame a sí mismo obrero”

El gobierno catalán, presidido por el socialista Salvador Illa, entregó este lunes la Medalla de Oro de la Generalitat al cantautor Joan Manuel Serrat y la actriz Núria Espert. Las medallas ponen en valor sus largas y fructíferas trayectorias artísticas y humanas, consideradas por el govern catalán como “excepcionales que han contribuido de forma decisiva a la proyección de la cultura catalana ya los valores democráticos y humanistas”.

La entrega tuvo lugar en un acto institucional en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, encabezado por el president Illa. Con la misma, la Generalitat quiere honrar la trayectoria artística excepcional y el profundo compromiso cívico y humanista de Joan Manuel Serrat, “una figura primordial de la cultura catalana y universal”. Y en el caso de Núria Espert, la distinción reconoce “una trayectoria artística excepcional de más de siete décadas que la ha convertido en una de las grandes figuras de las artes escénicas contemporáneas”.

El acto contó la presencia de numerosas personalidades de la política y la cultura catalanas, entre las cuales varios presidentes de la Generalitat, así como representantes del mundo de la canción, el cine y el teatro. La ceremonia de entrega comenzó con la melodía de Cançó de matinada, un clásico de Serrat que fue interpretado al piano por Joan Albert Amargós.

También la actriz Àngels Gonyalons interpretó una escena de la obra Medea, considerado el papel cumbre en la carrera de Núria Espert. Seguidamente, Mario Gas, compañero en muchos montajes de Espert realizó un breve discurso glosando la carrera y la figura de la actriz. Gas dijo que es un honor presentar la figura de Espert y aseguró que ella y Serrat son dos personas de “quiere y admira profundamente”.

Tras la glosa de Gas, se procedió a la entrega de la Medalla de Oro a Espert, que no pudo estar presente por motivos de salud. El galardón lo recibió por su nieta Bárbara Lluch y tras la entrega, se emitió un vídeo en el que la actriz agradece la distinción.

Serrat y el orgullo obrero

Tras la entrega de la medalla a Espert, fue Raimon Obiols el encargado de hacer la glosa de Joan Manuel Serrat. Obiols, amigo personal del cantautor y secretario general del PSC en los ochenta y los noventa, destacó tanto la sensibilidad musical como la poética de Serrat, de quien dijo que “con sus canciones ha demostrado la eficacia de la inteligencia y la bondad contra el odio”.

Seguidamente, Serrat subió al estrado para recibir la medalla y tras ello declaró: “Hoy es un día emotivo al recibir la medalla y además hacerlo al mismo tiempo que Núria Espert”. También remarcó que dedicó su vida “a escribir canciones y a cantarlas, pero nunca pensé que tantos años después me encontraría en una situación tan gratificante como esta”.

Serrat recordó sus orígenes y la decepción que supuso para su familia el que quisiera dedicarse a la música. “Yo era la esperanza de mi familia, el primer hijo en ir a la universidad, y querían ver ese progreso, porque eran gente trabajadora, de clase obrera”.

Es entonces cuando Serrat se refirió al orgullo que le producen sus orígenes. “Mi familia estaba orgullosa de llamarse trabajadora, pero hoy en día sorprende que haya ese rechazo a que un obrero se llame a sí mismo 'obrero', cuando debería sentirse orgulloso de tener la tarea magnífica de hacer avanzar a su país”, dijo.

Finalmente, Serrat cerró el acto reivindicando el actual sistema democrático: “Solo con una democracia con justicia y libertad, solo con un sistema que refuerce nuestra tolerancia, nuestra capacidad de convivir y de aceptar al que es diferente, encontraremos un camino hacia el futuro”.