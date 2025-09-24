Serrat: “Nuestros representantes están adoptando posiciones que no ayudan a lo que necesita un sistema democrático”

El cantante Joan Manuel Serrat aseguró este miércoles que no le gusta el mundo en el que vive porque es “hostil”, “insolidario” y no actúa ante “atrocidades brutales” como “el genocidio” del pueblo palestino: “No solo no me gusta, sino que me preocupa el rumbo que lleva”.

“Cada día busco ropa de optimista que ponerme, últimamente no encuentro ropa de mi talla”, bromeó en su discurso tras recibir en San Fernando (Cádiz) el XIV Premio Cortes Real Isla de León, con el que la ciudad española reconoce la trayectoria de un artista que simboliza el poder de la música como “instrumento de lucha por la libertad, la democracia y los valores constitucionales”.

“Envejezco en paz, pero no resignado”, dijo en su discurso antes de lamentar que los ciudadanos “somos desgarrados testigos de unas atrocidades brutales que se están ejerciendo a nuestro alrededor” como “el genocidio que sufre día a día el pueblo palestino sin que se produzcan unánimes y contundentes respuestas por parte de los gobiernos del mundo entero, especialmente de aquellos que se atribuyen el papel de garantes de la paz y de la libertad”.

Desentrenados para la tolerancia

Serrat suscitó tras estas palabras un encendido aplauso de los asistentes a la ceremonia de entrega de este premio en el Real Teatro de las Cortes, el mismo escenario en el que hace 215 años, el 24 de septiembre de 1810, se reunieron diputados para plantar la semilla de la primera Constitución que recogía los principios de la democracia en España.

En su discurso destacó la necesidad de que la sociedad actual emprenda “un ejercicio en el que últimamente estamos desentrenados, un ejercicio de tolerancia”.

La desalentadora dejadez

En su lista de denuncias Serrat añadió que “resulta desalentador la dejadez con la que enfrentamos la catástrofe del cambio climático, provocado por la mano y la codicia del hombre” y que “por razones económicas” se vayan “aplazando las soluciones”.

También que en el mundo la corrupción campe “como campa” y se levanten “muros y alambradas” para contener las oleadas migratorias de personas que se ven en la necesidad de salir de sus países “porque se mueren de hambre, de enfermedades, de guerras que no han provocado ellos”.

“En lugar de entender esta emergencia como algo de lo que el mundo occidental y colonizador es responsable, lo que se hace es criminalizarlos”, clamó.

Serrat confesó que en su respuesta a esta “emergencia” Europa se convirtió en “un mercadillo, lejos de los valores de la Ilustración, del humanismo, de la justicia, de la fraternidad”.

A pesar de todo el “pesimismo” de su discurso, Serrat aseguró que fue un día “magnífico para él”, en el que recibió el cariño “de esta tierra de salinas, de sol, y de mar”.

“Gracias por poner banda sonora a la dignidad”, le respondió la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada.

Con información de la agencia EFE