Kicillof se reunió con intendentes en medio de un clima de tensión en el peronismo

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se encontraba reunido desde las 15.30 con más de 40 intendentes en medio de un clima de tensión en el peronismo tras los reproches de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el desdoblamiento electoral.

El encuentro se llevaba a cabo en “La Casona” del Ministerio de Desarrollo Agrario, ubicada en el Parque Pereyra Iraola de Berazategui.

Fuentes de la Gobernación bonaerense señalaron que el mitín está planteado como una “reunión de trabajo”, pero servirá también para ordenar tensiones internas dentro del oficialismo bonaerense tras las elecciones legislativas.

Forman parte el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; el de La Matanza, Fernando Espinoza; el de Ituzaingó, Pablo Descalzo; el de La Plata, Julio Alak; el de Florencio Varela, Andrés Watson, entre otros.

Kicillof se encontró con los intendentes alineados con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en medio de tensiones internas y reclamos de ruptura con el kirchnerismo de parte de un sector de los jefes comunales, tras la derrota electoral del peronismo en las elecciones del domingo último.

El gobernador vuelve a poner a prueba su rol de articulador dentro del peronismo durante el encuentro, al que acudieron los alcaldes que lo respaldaron en la pulseada con La Cámpora por el desdoblamiento electoral.

Con información de la agencia NA